Эхо Международного фестиваля военного кино имени Ю.Н. Озерова
В программу вошли документальные и игровые фильмы о войне, созданные российскими и иностранными режиссерами. Вход на все пказы бесплатный.
12.00 - Танки, 2017 (Россия)
15.00 - Колетт, 2013 (Чехия)
12.00 - Крым, 2017 (Россия)
14.00 - Знаменосцы России. Непризнанные герои, 2016 (Россия)
16.00 - Последний парад Беззаветного, 2017 (Россия)
12.00 - Знаменосцы России. Непризнанные герои, 2016 (Россия)
14.00 - Леонид Быков. Последний дубль, 2017 (Россия)
16.00 - Крым, 2017 (Россия)
12.00 - Леонид Быков. Последний дубль, 2017 (Россия)
14.00 - Последний парад Беззаветного, 2017 (Россия)
16.00 - Крым, 2017 (Россия)
12.00 - Последний парад Беззаветного, 2017 (Россия)
14.00 - Леонид Быков. Последний дубль, 2017 (Россия)
16.00 - Крым, 2017 (Россия)
12.00 - Крым, 2017 (Россия)
15.00 - Знаменосцы России. Непризнанные герои, 2016 (Россия)