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Эхо Международного фестиваля военного кино имени Ю.Н. Озерова

Эхо Международного фестиваля военного кино имени Ю.Н. Озерова

В программу вошли документальные и игровые фильмы о войне, созданные российскими и иностранными режиссерами. Вход на все пказы бесплатный.

19 апреля

12.00 - Танки, 2017 (Россия)

15.00 - Колетт, 2013 (Чехия)

22 апреля

12.00 - Крым, 2017 (Россия)

14.00 - Знаменосцы России. Непризнанные герои, 2016 (Россия)

16.00 - Последний парад Беззаветного, 2017 (Россия)

23 апреля

12.00 - Знаменосцы России. Непризнанные герои, 2016 (Россия)

14.00 - Леонид Быков. Последний дубль, 2017 (Россия)

16.00 - Крым, 2017 (Россия)

24 апреля

12.00 - Леонид Быков. Последний дубль, 2017 (Россия)

14.00 - Последний парад Беззаветного, 2017 (Россия)

16.00 - Крым, 2017 (Россия)

25 апреля

12.00 - Последний парад Беззаветного, 2017 (Россия)

14.00 - Леонид Быков. Последний дубль, 2017 (Россия)

16.00 - Крым, 2017 (Россия)

26 апреля

12.00 - Крым, 2017 (Россия)

15.00 - Знаменосцы России. Непризнанные герои, 2016 (Россия)

 

Где и когда?
Майский
Тула, ул. 9 мая, 1-а
19 апреля 2019, пятница
12:00
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20 апреля 2019, суббота
12:00
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21 апреля 2019, воскресенье
12:00
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