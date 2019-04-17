Эхо Международного фестиваля военного кино имени Ю.Н. Озерова

В программу вошли документальные и игровые фильмы о войне, созданные российскими и иностранными режиссерами. Вход на все пказы бесплатный.

19 апреля

12.00 - Танки, 2017 (Россия)

15.00 - Колетт, 2013 (Чехия)

22 апреля

12.00 - Крым, 2017 (Россия)

14.00 - Знаменосцы России. Непризнанные герои, 2016 (Россия)

16.00 - Последний парад Беззаветного, 2017 (Россия)

23 апреля

12.00 - Знаменосцы России. Непризнанные герои, 2016 (Россия)

14.00 - Леонид Быков. Последний дубль, 2017 (Россия)

16.00 - Крым, 2017 (Россия)

24 апреля

12.00 - Леонид Быков. Последний дубль, 2017 (Россия)

14.00 - Последний парад Беззаветного, 2017 (Россия)

16.00 - Крым, 2017 (Россия)

25 апреля

12.00 - Последний парад Беззаветного, 2017 (Россия)

14.00 - Леонид Быков. Последний дубль, 2017 (Россия)

16.00 - Крым, 2017 (Россия)

26 апреля

12.00 - Крым, 2017 (Россия)

15.00 - Знаменосцы России. Непризнанные герои, 2016 (Россия)