Сладкая вечеринка при участии Stand up комика Ивана Усовича

19 апреля проект тематических вечеринок приглашает отметить свой юбилей в ресторан «Пряности&Радости».

Одним из ярких моментов вечера станет выступление комика из шоу Stand up на ТНТ Ивана Усовича.

Также гостей праздника ждет море сладостей и веселья. Специально для них подготовлена суперпрограмма с ведущим, выступлениями артистов и диджея, подарками и сюрпризами.

На входе каждый гость получит приветственный напиток.