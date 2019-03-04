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Сладкая вечеринка при участии Stand up комика Ивана Усовича

Сладкая вечеринка при участии Stand up комика Ивана Усовича

19 апреля проект тематических вечеринок приглашает отметить свой юбилей в ресторан «Пряности&Радости».

Одним из ярких моментов вечера станет выступление комика из шоу Stand up на ТНТ Ивана Усовича.

Также гостей праздника ждет море сладостей и веселья. Специально для них подготовлена суперпрограмма с ведущим, выступлениями артистов и диджея, подарками и сюрпризами.

На входе каждый гость получит приветственный напиток.

Где и когда?
Пряности и Радости, ресторан
Тула, улица Октябрьская, 1д
19 апреля 2019, пятница
19:00
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