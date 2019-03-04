Сладкая вечеринка при участии Stand up комика Ивана Усовича
19 апреля проект тематических вечеринок приглашает отметить свой юбилей в ресторан «Пряности&Радости».
Одним из ярких моментов вечера станет выступление комика из шоу Stand up на ТНТ Ивана Усовича.
Также гостей праздника ждет море сладостей и веселья. Специально для них подготовлена суперпрограмма с ведущим, выступлениями артистов и диджея, подарками и сюрпризами.
На входе каждый гость получит приветственный напиток.
Где и когда?
Тула, улица Октябрьская, 1д
19 апреля 2019, пятница
19:00