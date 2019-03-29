Мастер-класс «Поп-ап открытка»
21 апреля в Лектории библиотеки «Октавы» состоится очередной мастер-класс от проекта «Супрематикус», который знакомит детей с русским авангардом в доступной игровой форме.
В этот раз все участники мероприятия смогут освоить приемы конструирования из бумаги и создать свою, неповторимую поп-ап открытку, вдохновившись графикой известного архитектора и художника Якова Чернихова и книгой Алексея Гастева «Поэзия рабочего удара».
Что такое поп-ап? Это создание картинок, которые становятся объемными, стоит лишь раскрыть страницу. Существует несколько типовых приемов, поняв принцип действия которых можно создавать не только уникальные открытки, но и целые книги!
На мастер- классе вам будет предложено несколько шаблонов поп-ап конструкций, из которых вы сможете выбрать ту, которая наиболее полно отобразит ваш творческий замысел.
В 12.00 пройдет занятие для детей старше 5 лет.
в 15.00 пройдет занятие для детей старше 8 лет.
Где и когда?
Тула, улица Каминского, 24
21 апреля 2019, воскресенье
12:00
21 апреля 2019, воскресенье
15:00