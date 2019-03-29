Мастер-класс «Поп-ап открытка»

21 апреля в Лектории библиотеки «Октавы» состоится очередной мастер-класс от проекта «Супрематикус», который знакомит детей с русским авангардом в доступной игровой форме.

В этот раз все участники мероприятия смогут освоить приемы конструирования из бумаги и создать свою, неповторимую поп-ап открытку, вдохновившись графикой известного архитектора и художника Якова Чернихова и книгой Алексея Гастева «Поэзия рабочего удара».

Что такое поп-ап? Это создание картинок, которые становятся объемными, стоит лишь раскрыть страницу. Существует несколько типовых приемов, поняв принцип действия которых можно создавать не только уникальные открытки, но и целые книги!

На мастер- классе вам будет предложено несколько шаблонов поп-ап конструкций, из которых вы сможете выбрать ту, которая наиболее полно отобразит ваш творческий замысел.

В 12.00 пройдет занятие для детей старше 5 лет.

в 15.00 пройдет занятие для детей старше 8 лет.