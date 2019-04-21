Тима Белорусских в Туле: фантастическая четверка, «Мокрые кроссы» и новый трек

Фото Дмитрия Абрамова.

Молодой, загадочный и талантливый, он покорил сердца миллионов поклонников не только у себя на родине, в Белоруссии, но и в России. На большом концерте свой заряд энергии и мощной музыки получили и туляки. Было ярко!

На большой сцене Тима Белорусских появился, кажется, из ниоткуда: никто не знал его имени до лета 2018 года. Тогда он буквально проснулся знаменитостью: трек «Мокрые кроссы» появился в ротациях на радио, заиграл из окон проезжающих машин, а следующий – «Незабудка» – закрепил успех Белорусских окончательно. Кстати, псевдоним этот – очень патриотический: сам исполнитель не раз подчеркивал, что хочет прославить Белоруссию как родину известных поп-исполнителей.

Талант Тимы Белорусских заметили на кастинге одного небольшого лейбла: на момент, когда Белорусских предложили попробовать себя в музыкальной карьере, он был среднестатистическим работником общепита. Тем интереснее следить за развитием его популярности. Теперь его жизнь кардинально поменялась: из страны в страну, от концерта к концерту Тима Белорусских пишет музыкальную историю и неизменно собирает полные залы поклонников. Наконец досталось и Туле!

Армия фанатов начала штурмовать двери ДК Туламашзавода за пару часов до начала концерта. А когда прорвалась внутрь и заняла лучшие места, свет погасили, и начался обратный отсчет.

Три… Два… Один…

«Я не хочу видеть их, ведь тут есть я и ты», – зазвучали слова песни «Привет, давай перевернем». На сцене появился Тима Белорусских: как обычно в удобной одежде, с узнаваемым голосом и очаровательной улыбкой. Исполнив две знаменитые песни – «Привет, давай перевернем» и «Искры» – Белорусских наконец остановился передохнуть и сказал:

– Спасибо всем, кто сегодня пришел! Правда, тут как-то темно, и я вас пока не вижу… Быстрее включите свет, я хочу всех-всех увидеть!

А когда внимательно разглядел своих фанатов, добавил: «Тула удивительная: мы успели пряников наесться, хоть свой магазин открывай». И фанаты его поддержали! Кто-то торжественно вручил Тиме огромный тульский пряник прямо из зала – наверное, на развитие стартапа.

Незадолго до концерта в Туле Тима Белорусских выпустил трек «Поезда»: по обыкновению, про любовь в одном из ее проявлений. Никто не знал, удастся ли услышать его «в живую», но у фанатов получилось увидеть эксклюзивное выступление и даже самим в нем поучаствовать: слова песни они выучили буквально за пару дней!

Подпевали и «Витаминке», и «Мокрым кроссам», и «Незабудке». Кстати, последнюю он посвятил всем девушкам-фанаткам в зале. А фанатам-парням досталась песня «Мальчик бабл-гам»: все-таки Тима Белорусских заботится обо всех поклонниках без исключения! И не только на словах: для разгоряченных и уставших фанатов подготовили бутылки с водой, а раздавал их – сам исполнитель! Не каждый день кумир подарит тебе что-то прямо со сцены…

Исполнив все свои главные хиты, Тима Белорусских подумал и… начал сначала! С тулякам он сыграл в «фантастическую четверку»: четыре самых популярных трека исполнил второй раз и без остановки, а фанаты спели вместе с ним каждое слово. Музыки хватило сполна, и даже больше: в день концерта Тима выложил загадочный пост, намекающий на пополнение его музыкальной коллекции. Кто знает, может, на создание песен его вдохновила сама Тула?

глас народа

Маргарита (23 года) и Мария (20 лет) о Тиме Белорусских узнали случайно: прочитали интервью и стали искать, что это за исполнитель. В конце концов поиски привели их… прямо на концерт!

– Очень зацепило видео одного его выступления: там такая атмосфера, такая энергетика… Все очень живо, видно отдачу! Конечно, еще песни нравятся: самая любимая – «Витаминка». Девушкам-фанаткам он может еще нравиться своей харизмой – манерой одеваться, петь, образом такого дерзкого парня. А вообще, уже давно хотелось почувствовать этот драйв концерта, живого выступления: для нас это вообще первый концертный опыт. Наверное, такой вариант времяпрепровождения самый лучший: выпустить все эмоции и просто зажечь!

19-летний Илья пришел на концерт, в первую очередь, из-за возможности услышать живое исполнение своей любимой песни – «Незабудки». Но это, конечно, не все:

– У Тимы Белорусских цепляющая музыка, хорошие тексты, да и вообще песни его нравятся: люблю «Витаминку» и «Руферов». Кстати, говорят, что песни у него больше для девушек. Честно, глядя на всех, кто сегодня пришел, думаю, что по большей части это так… Но я все же тут! А так, даже не могу сказать, чем он девчонок цепляет. По мне, он не такой прямо красавчик…

Семья Глумовых на концерт попала по инициативе дочери Насти (11 лет). Но мама Елена призналась, что несколько песен Тимы Белорусских все же слышала. А вот что рассказала сама Настя:

– Тиму Белорусских слушаю уже давно. Еще люблю всяких разных русских исполнителей: Макса Барских, Тимати, зарубежных тоже могу слушать. И на концерты часто хожу, если в Туле проходят. В основном с подругами, конечно. У Тимы Белорусских правда хорошая музыка: песни в основном о любви, а еще он красивый! Вот если бы мне дали с ним интервью провести, я бы… даже не знаю, что и спросила…

Даша, Наташа, Лера и Соня поделились эмоциями от концерта:

– Очень круто – мощно, классно! Наконец встретили кумира! Тима хорош, и поет хорошо. Но мы, если честно, его даже больше любим сами петь, чем слушать. Все любимые песни прозвучали, некоторые – даже два раза! Вообще на концерты не очень часто выбираемся, поэтому сейчас впечатлений много. Единственное – слегка тяжело в душном зале находиться, но это совсем не проблема!

из досье myslo

Тима Белорусских – исполнитель из Белоруссии, автор таких хитов, как «Незабудка», «Мокрые кроссы», «Витаминка», «Я больше не напишу».

В 2018 году поднялся на верхние позиции чартов «Яндекс.Музыки», VK и Apple Music с треком «Мокрые кроссы», а со следующим треком – «Незабудка» – повторил успех в чартах и ротациях на радио.

В 2019 году выпустил дебютный студийный альбом «Твой первый диск — моя кассета», в который вошли хиты «Витаминка» и «Возвращаться уже поздно». Клип «Мокрые кроссы + Незабудка» набрал более 13 млн просмотров на YouTube, на онлайн-платформе Soundcloud количество прослушиваний этих двух композиций – почти 12,5 млн.

В начале 2019 года The Village назвали Тиму Белорусских «поп-звездой нового поколения» и «стриминговым чемпионом», а Афиша Daily написали о его музыке: «Оказывается, снова можно делать поп-хиты «как раньше»: простодушные и невинные; такие, чтоб маме можно было поставить».