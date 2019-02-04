На сцене Городского концертного зала выступит легендарный столичный коллектив «Моральный кодекс».

Всегда востребованная и актуальная, всегда потрясающе стильная и великолепно выглядящая на сцене группа. Это, пожалуй, будет лучшим определением для «Морального Кодекса».

Группа, смешавшая в своей музыке все самое интеллигентное, что им досталось — от бритпопа до эстрады — всегда покоряла слушателя особенным шармом.

Сформирован в 1989 году, вот уже несколько десятилетий возглавляет список наиболее популярных и любимых групп за свой неординарный стиль и высокое качество исполнения, что подтверждают многочисленные концерты и фестивальные выступления с коллективами мирового уровня.



Музыкальный стиль группы «Моральный Кодекс» держится на трёх основных течениях: ироничный биг-бит, нео-романтика и танцевальный рок-н-ролл с пародийными, зачастую, абстрактными текстами, виртуозными атональными гитарными соло, нанизанными на жёсткую риффовую основу, и очень индивидуальной, ни на кого не похожей манерой вокалиста. Этим объясняется 25-летний беспрерывный рост популярности этого уникального коллектива.