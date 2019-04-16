20 апреля в Туле состоится ежегодная Всероссийская акция «Библионочь – 2019». В этом году акция приурочена к Году театра в России и проходит под девизом «Весь мир - театр».

С вечера 20 апреля двери 13 библиотек МУК «Тульская библиотечная система» будут не закрываться, а, наоборот, откроются для всех желающих, чтобы погрузиться в волшебную атмосферу театрального искусства.

Модельная библиотека № 8

г. Тула, п. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 7 телефон: 23-03-75

16.00 - мероприятие для взрослых и детей «Библиосумерки»! Воспитанники детского сада покажут и пропоют музыкальную сказку «Волк и семеро козлят».

19.00 - «Библионочь-2019» продолжит знакомство с гранями театра. С классическим театром вас познакомит пьеса И. Крылова «Подщипа» в исполнении народной театральной студии «Надежда поколений». Театр песни представит фольклорный ансамбль «Смородина». Распахнет свои двери таверна «Алые паруса», которая предложит своим посетителям литературно-театральную викторину. В музыкальной каюте «Веселая шарманка» можно будет попробовать свои силы в исполнении морских частушек. Фотозона «Театральная шлюпка» оставит на память для вас веселые фотографии.

Модельная библиотека № 3

г. Тула, ул. Октябрьская, д. 201 телефон: 43-03-14

17.00 - Литературно-развлекательная программа «Театральная бессонница-2019». Гостей библиотеки ждёт встреча с юными артистами театральной студии Зареченской школы искусств, которые представят сцены из спектаклей по произведениям классической и современной литературы.

Театралы-любители смогут сразиться в викторине «Волшебный мир театра». А в театральном буфете можно будет продегустировать вкусный и полезный напиток – чай, познакомиться с историей русского чаепития, принять участие в «чайной» викторине. Под занавес состоится шуточная лотерея, где призы будут разыграны с помощью номерков из гардероба.

Детская библиотека № 11

г. Тула, ул. Кауля, д. 47, корп. 1, телефон: 21-51-50

17.00 - Праздник «Театр – сказочная страна». Для гостей библиотеки пройдет театрализованный детский спектакль, подготовленный воспитанниками детского сада и спектакль теней по сказке Р. Киплинга «Книга джунглей», подготовленный сотрудниками библиотеки. Все желающие смогут посетить «театральную мастерскую», где им будет предложено освоить дыхательную гимнастику и принять участие в мини-спектакле-пантомиме «Храбрый рыцарь». Всех ждут конкурсы, викторины и конечно же призы для самых активных участников.

Библиотечно-информационный комплекс

г. Тула, Красноармейский пр., д. 1, телефон: 55-49-47

18.00 - «Библиотечное Зазеркалье». Участников ждут необыЧАЙные развлечения: «Чеширские» головоломки и «Шляпные» викторины», говорун-шоу «Трещотка мудреца» и заМУДРённые загадки Синей гусеницы, мастер-класс «Безумное чаепитие» и Tactile-game «Шахматное войско», а также аквагрим, оригинальная фотозона и многое другое.

Модельная библиотека № 14

г. Тула, ул. Металлургов, д. 2-А телефон: 40-70-00

18.00 - Библиосумерки – 2019«Путешествие в Театр-LEND». Гостей праздника ожидает театрализованное представление в стиле русской ярмарки, познакомятся с театральным этикетом, путешествуя с директором Епархиального культурно-просветительского центра «Фавор» М. А. Михалевой по странам и векам. В ходе виртуальной экскурсии участники побывают в необычных театрах мира. Квест, полный тайн и загадок, проведет их по театру от вешалки до закулисья. Для театральных поклонников будут работать фотозоны: «Балаганчик», «Я в гриме».

Городская библиотека № 18

г. Тула, Скуратовский м-н, д. 1, телефон: 31-33-46

18.00 - Библио-шоу «Театральная феерия». Видео-экскурс «Впустите в свою жизнь театр» познакомит гостей с историей театрального искусства, со знаменитыми театральными деятелями и крупнейшими театрами России и мира. Мастер-класс «Сбывайся моя мечта» обучит актёрскому мастерству и сценической речи. Мастер-класс «Волшебный мир теней» научит изготавливать фигурки для теневого театра. Участники квеста «Путешествие в мир театра» разгадают тайну имени одной из муз. Фотосалон «Театр-арт» пригласит сделать на память прекрасное фото с литературными героями.

Городская библиотека № 20 им. А.С. Пушкина г. Тула, ул. М. Горького, д. 20, телефон: 34-12-64

18.00 - Творческий портал «Магия театра». Гостей творческого портала ждет увлекательная программа: театральное фотоателье; театральный буфет; скайп-встреча с музыкальным театром; импровизированная гримерка; «Волшебный мир сцены» – викторины-путешествия; дефиле литературных персонажей; выступления музыкальных и танцевальных коллективов.

Также на время проведения мероприятия объявлена «Ночь возвращенной книги»: все, кто не вернул книги в срок, могут принести их библиотеку. В завершение вечера всех ждет приятный сюрприз…

Городская библиотека № 21

г. Тула, п. Южный,, ул. Шахтерская, д. 49-Б, телефон: 31-49-41

18.00 - Акция «Театральная бессонница». Гостей библиотеки ждут мастер-классы «Встречаем Вербницу» и «Театральная маска своими руками», театральный капустник и интерактивное путешествие «Закулисье Тульских театр.

Городская библиотека № 22

г. Тула, ул. Бондаренко, д. 11, телефон: 48-56-76

18.00 - Литературно-театральное ассорти «Эмоции, театр, маски». Библиотека приглашает на выступление детской группы «Мамонтенок» с литературно-театральной постановкой; встречу с актрисой ТЮЗа Евгенией Назаровой; мастер-класс по актерскому мастерству; «Библиопробы» по стихам писателя Егора Козлова и многое другое.

Центральная районная библиотека Ленинский район, пос. Ленинский, ул. Ленина, д.5, телефон: 72-53-92 18.00 - Вечер непотерянного времени «Книготемень». Вечер будет посвящен 210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя. Сотрудники библиотеки проведут литературно – музыкальную композицию «Тропа к Гоголю», на которой предложат гостям попробовать себя в роли героев знаменитых произведений Николая Васильевича. Всем желающим предлагается поучаствовать в викторине «Вечера на хуторе», в которой будут собраны вопросы и загадки из произведения Н.В. Гоголя – «Ночь перед Рождеством». Для детей в секторе детского читателя в этот вечер пройдет весёлая игровая программа «Весенняя смешинка».

ЦГБ им. Л.Н. Толстого

г. Тула, ул. Болдина, д. 149/10,телефон: 35-34-38

19.00 - Литературная программа «Театр-LEND». Гостями вечера станут: талантливая художница, график и живописец - Элина Торос, которая представит свое творчество и выставку «Жизнь – театр»; театр теней «ТоЧКа» с необычным и загадочным спектаклем и мастер-классом от руководителей студии Яны Левищевой и Алексея Лаврухина; творческое сообщество «СтартАрт», которое начнёт открытый микрофон «Рифма и сцена»; Тульский колледж искусств им. А.С. Даргомыжского с театральным коктейлем «Волшебный миг театра».

В фойе библиотеки будет работать театральная билетная касса и буфет. Все желающие смогут принять участие в беспроигрышной лотерее.

Городская библиотека № 4

г. Тула, ул. Металлургов, д. 34, телефон: 45-52-02

19.00 - Акция «Виват театр». Участников акции ждет разнообразная и увлекательная программа «Виват театр!». Гости библиотеки познакомятся с творчеством тульских театральных коллективов, победители конкурса рисунков «Волшебный мир театра» получат заслуженные награды. Самые смелые продемонстрируют свой талант в экспромт-театре «Любимая сказка» и примут участие в викторине «Театральная мозаика». Почитателей хендмейда ждут мастер-классы в «Бутафорской мастерской». Для всех артистов и зрителей будет гостеприимно открыт театральный буфет.

Плехановский БП Хрущевское БО

п. Плеханово, ул. Заводская, д. 15, телефон: 72-85-52

19.00 - Встреча читающих людей «Нам книга открывает целый мир». Вечерним посетителям библиотеки будет предложена презентация библиотечной выставки «Волшебный мир кулис»; конкурсно – развлекательная программа: интерактивные конкурсы «Театральные азы» и «Я вхожу в образ», в котором участники должны будут прочесть отрывки текста из произведения А.П. Чехова «Ванька»; инсценировки на тему «Любовь волшебная страна по произведениям А. Грина «Алые паруса», А.И. Куприна «Гранатовый браслет», И. С. Тургенева «Первая любовь».