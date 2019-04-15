Покровские ворота

Спектакль из программы гастрольного спецпроекта «Тула-Ижевск. Театры Оружейных столиц России и Год театра», приуроченного к Году Театра в России.

Белая комедия по одноименной повести Леонида Зорина во многом напоминает знаменитый фильм, снятый в Действие спектакля происходит в Москве 50-х годов в коммунальной квартире у Покровских ворот. Между ее жителями кипят нешуточные страсти. Если вы развелись, и ваша бывшая жена снова вышла замуж — это еще не значит, что вы свободны. Если вы пригласили девушку на свидание, и она пришла, это еще не значит, что она будет вашей. Но если при этом ваш сосед по коммуналке — аспирант Костик, то можете быть уверены — все будет хорошо!

Стоимость: 250−800 р.