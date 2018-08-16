Выходные в Туле: 17-19 августа

Ешь, занимайся спортом, люби музыку. Как вы поняли, на этих выходных вас ждет богатая спортивная, музыкальная и гастрономическая программа.

Спланировать свои отдых вам поможет наш очередной выпуск афиши на выходные. Выбирайте себе занятие по душе.

Концерты

Когда: 18 августа, суббота, 20.00

Где: «Золотой город», туристический центр, село Петропавловское, улица Степная, 19

Цена: 1000 р.

В субботу состоится самое ожидаемое событие недели — концерт легенды целой эпохи немецкой певицы C. C. Catch. Недавно звезда опубликовала видеоприглашение для своих поклонников, подробнее – в этой статье.

Концерт пройдет в рамках фестивальной программы «Среднерусской возвышенности» в туристическом центре «Золотой город». Следующее выступление певицы состоится только в конце года на ежегодной «Дискотеке 80-х» в Москве. С. С. Catch получила невероятную популярность в 80-х. Её первый сингл, записанный в 1985 году, моментально стал хитом, а сама певица является частым гостем московских фестивалей ретро-музыки, проводимых радиостанциями «Ретро FM» «Авторадио», «Европа Плюс» и др. Билет на концерт дает право пользоваться всеми развлекательными площадками комплекса с 9.00 текущего дня.

Когда: 19 августа, воскресенье, 15.00

Где: «Золотой город», туристический центр, село Петропавловское, улица Степная, 19

Цена: 500 р.

В воскресенье в туристическом комплексе «Золотой город» выступит народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов. Музыкант исполняет композиции разных жанров, в том числе оперные произведения. На протяжении 16 лет он был премьером Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, на этой сцене он исполнил лучшие партии мировой классики.

Гала-концерт «Кремлевская опера»

Когда: 17 августа, пятница, 19.00

Где: Тула, Соборная площадь кремля

Вход свободный

В пятницу состоится гала-концерт «Кремлевская опера», который станет частью празднования знаменательного для тульской истории события. В эти дни исполняется 500 лет со дня возведения первого объекта Большой засечной черты, которой и стал Тульский кремль. Большая засечная черта — это уникальная оборонительная система на подступах к столице нашего государства. На Соборной площади выступят ведущие солисты Оперного театра Москвы и музыканты Тульского филармонического симфонического оркестра, Тульского государственного хора.

«Свои» фестивали

Когда: 18-19 августа, суббота-воскресенье, 10.00

Где: Тула, кремль

Вход свободный

В субботу и воскресенье на территории кремля впервые пройдет фестиваль фермерской еды под названием «Своё». На протяжении двух дней фестиваля гости смогут попробовать продукцию фермеров Тульской области и других регионов и оценить кулинарные шедевры уличной еды от представителей стритфуд-движения города. Кроме гастрономических удовольствий гостей ждет интересная развлекательная программа: концерты тульских исполнителей, мастер-классы от ремесленников и художников и развлекательные интерактивные площадки для детей.

Когда: 18 августа, суббота, 14.00

Где: Одоев, площадь им. Ленина

Трансфер до места — 500 р., вход на фестиваль свободный.

18 августа на центральной площади Одоева пройдёт ежегодный рок-фестиваль «Свои». На сцене выступят 12 коллективов, которые прошли отборочный тур 6-7 апреля в клубе «Ирландец».

Среди хедлайнеров есть не только талантливые тульские исполнители, но и многократные участники крупнейших рок-фестивалей страны: «Жамки», «Антиматерия», Jack Action, Aspen, River Bridge, «Каникулы на Марсе», «Монгол Шуудан», «Элизиум» и др.

Для жителей Тульской области организован автобусный тур, на который необходима предварительная регистрация, сделать это можно здесь. Отправление — 18 августа в 12.00 возле танка на ост. «Педуниверситет».

Когда: 18 августа, суббота, 10.00

Где: Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова

Вход свободный, при себе необходимо иметь спортивную форму для занятий

В субботу в парке им. П. П. Белоусова состоится фестиваль йоги и здорового образа жизни. На фестивале соберётся много школ и направлений — это даст вам возможность попробовать различные стили, расширить свои представления о йоге и здоровом образе жизни. Каждый сможет подобрать занятия, подходящие для его уровня подготовки. Гости смогут посетить разнообразные практические занятия по йоге и послушать лекции и мастер-классы о питании и здоровом образе жизни. Кроме спортивной программы посетителей ждет музыкальный концерт.

Когда: 18-19 августа, суббота-воскресенье, 10.00

Где: Лихвинская набережная, Чекалин

Вход свободный

На выходных в г. Чекалине пройдёт фестиваль активного пляжного отдыха и рыбной ловли «Окский плёс». Рыбаки могут побороться за призовое место в четырёхчасовом конкурсе и выиграть ценный приз. После церемонии открытия можно будет отправиться в сплав по р. Оке на байдарках.

Все желающие могут принять участие в мастер-классах, соревнованиях по пляжному футболу и волейболу. Также будет работать зона мастер-классов, концертная, выставочная и ярмарочная площадки.

События

Когда: 18 августа, суббота, 12.00

Где: «Ясная Поляна», территория музея-усадьбы

Цена: посещение заповедника — 100 рублей, до 16 лет — бесплатно, тематические мастер-классы в Кузне — 100 р., вход в Кучерскую избу — 20/10 рублей взрослые/дети, музейные экскурсии по заповеднику, Дому Толстого и Флигелю Кузминских — 400 р.

В субботу на территории музея-усадьбы состоится праздник, посвященный яблочному сезону в Ясной Поляне. На празднике можно будет попробовать вкусные блюда из яснополянских яблок. В Садовом домике за Кучерской избой будут угощать яблочным вареньем, а в кафе «Прешпект» будет представлен большой выбор яснополянской выпечки и блюда из специального яблочного меню в кафе.

Весь день для гостей будут работать тематические экскурсионные маршруты по заповеднику. Все желающие смогут покататься на лошадях в экипаже и верхом. У Кучерской избы и Кузни будут работать интерактивные площадки с народными играми и мастер-класса яснополянских ремесленников. Еще в Кучерской избе можно будет сделать красивые снимки.

Спортивные выходные в парке им. П. П. Белоусова

Когда: 18 августа, суббота, 10.30

Где: Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова

Вход свободный

В субботу в парке им. П. П. Белоусова пройдет Спартакиада. В соревнованиях примут участие команды ТОС муниципального образования город Тула. Спортсмены будут соревноваться в нескольких видах: пляжный волейбол, бочча, семейная эстафета, легкая атлетика, перетягивание каната, настольный теннис, дартс, гордошный спорт и силовое многоборье. В 10.30 состоится торжественное открытие Спартакиады.

Когда: 19 августа, воскресенье, 09.00

Где: Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова

Для зрителей вход свободный, участники — 400 р. – 1400 р.

В это воскресенье Тула станет одной из точек большого общероссийского проекта забегов на разные дистанции, который проходит в городах «Золотого кольца» с 1000-летней историей. Каждый этап этого мероприятия превращается в городской спортивно-массовый праздник с яркой культурно-развлекательной интерактивной программой для участников, жителей и гостей города.

В воскресенье в парке им. П. П. Белоусова состоится городской спортивно-массовый праздник. Проект «Бегом по «Золотому кольцу» — крупнейшая серия забегов в стране. Спортсмены примут участие в забегах на дистанциях 3, 10, 21.1 и 42,2 км, а гостей ждет яркая культурно-развлекательная интерактивная программа: мастер-классы, концертная программа на сцене, а также музыкальные и театрализованные точки поддержки на дистанциях.

Вечеринки

Когда: 18 августа, суббота, 23.00

Где: «Долина Х», центр активного отдыха, Тула, Щекинское шоссе, остановка «Ивановские Дачи»

Цена: 150-300 р.

В субботу в «Долине X» состоится тематическая вечеринка в стиле 90-х, и это будет не просто музыка. Это возвращение в мир, где музыку слушали на кассетах. Вечеринка перенесет в атмосферу детства, когда мы обменивались на переменке вкладышами, вырывали странички с замечаниями из дневника, спешили домой рубиться в «Сегу» и «Денди», а по вечерам всей семьей смотрели «Санта-Барбару». Строго 18+ с предъявлением документов.

Когда: 18 августа, суббота, 21.00

Где: «Мёд», культурно-развлекательный комплекс, Тула, улица Чапаева, 51

Цена: от 150-200 р., девушкам вход свободный до 23.00

В субботу в клубе «Мёд» пройдет вечеринка, посвященная мороженому. Сладкого лакомства будет не просто много, а очень много! Всё остальное в рабочем формате: ведущий — Руслан Кагарманов, музыка от диджеев Vodoley, Jeen, Alex Sender, Strong, PashaJet, Sia Sky.

Лекции:

Когда: 17 августа, пятница, 19.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер

Тула, улица Каминского, 24

Вход свободный

В пятницу в «Октаве» пройдет лекция, которая будет интересна тем, кто ведет свой бизнес-проект или только задумывается об этом, и тем, кто хочет достигать большего в своей карьере, т. е. всем. Разработчик системы сценарного проектирования Make Sense, создатель медиапроектов холдинга Look At Media, разработчик редакционной стратегии «Яндекса» Василий Эсманов и психолог Мила Кудрякова расскажут о том, какую пользу можно получить, если смотреть на свой бренд глазами сценариста. Участие в интенсиве у этих специалистов в столице стоит 20 тысяч рублей, в «Октаве» же лекция пройдет совершенно бесплатно. Подробности в самом проекте в афише.

Когда: 19 августа, воскресенье, 15.00

Где: «Типография», Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Цена: 200 р.

В «Типографии» пройдет лекция, которая прояснит, почему современные научные исследования становятся все дороже. Современные научные исследования ассоциируются с крупными дорогими установками: ускорителями, космическими телескопами, межпланетными станциями.

На лекции Сергея Попова, астрофизика, ведущего научного сотрудника ГАИШ МГУ, посетители узнают ответы на часто задаваемый вопрос: почему научные поиски стали такими дорогими? Ведь кажется, что двести лет назад ситуация была иной. Или это иллюзия?

Попробуем разобраться, что такое дорого и зачем астрономам нужен телескоп за миллиард.

Когда: 17 августа, пятница, 11.00

Где: Богородицкий дворец-музей и парк, Богородицк, территория парка, дом № 1 Дворец-музей и парк

Вход свободный

Лекция посвящена одному из самых ярких направлений в искусстве ХХ века — русскому авангарду. На лекции вы познакомитесь с основными течениями авангарда, которые стояли у истоков этого художественного стиля, их представляли К. Малевич, М. Ларионов, Н. Гончарова, П. Кончаловский.

Рассказ будет сопровождаться презентацией с демонстрацией изображений картин и завершится мастер-классом по коллажу в стиле супрематизма.

Экскурсии

Когда: 18 августа, суббота, 09.20

Где: сбор группы около музея «Тульские самовары» по предварительной записи: 52-99-02; 8-920-780-80-95 (Дарья)

Цена: взрослый 1550 р.; льготный — 1450 р.

В субботу состоится тематическая автобусная экскурсия в по русским усадьбам. Участники экскурсии посетят историко-мемориальный музей Демидовых, затем отправятся в Богородицк. Знакомство с великолепной усадьбой, названной современниками «чудом здешнего края» начнётся со дворца — творения известного петербургского зодчего И. Е. Старова (1744−1808), а продолжится в парке, который носит имя А. Т. Болотова (1738−1833) — управляющего Собственного Её Императорского Величества Екатерины II Богородицкого имения, основателя русской агрономической науки. После посещения смотровой площадки участники экскурсии отправятся на чаепитие с домашними пирожками по старинному рецепту А. Т. Болотова .

Следующий пункт экскурсии — станция Жданка. Там гостей ждет театрализованное представление и прогулка с рассказом об истории этого места. На обратном пути заезд в храм Святой Параскевы Пятницы.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

В кино выходит долгожданная вторая часть мюзикла Mamma Mia. Это продолжение нашумевшего в 2008 году хита с песнями ABBA. Действие разворачивается на райском греческом острове, в кадрах появляются живописные городские улочки, а главные герои выясняют свои непростые взаимоотношения, развивающегося любовного треугольником, который втягивает всё новых и новых героев. В актерском составе ничего не изменилось. В главных ролях — Мерил Стрип, Пирс Броснан, Аманда Сейфрид, Колин Фёрт и др.

Стоимость: от 120 р.

На этой неделе в прокат выходит американский фантастический фильм о дружбе юноши и высокотехнологичного робота в виде собаки «Аксель». Фильм переносит нас в недалёкое будущее, где вместо людей работают роботы, — здесь действует военная программа по созданию механических существ, отвечающих последнему слову техники. И однажды юный бунтующий подросток, который увлекается мотогонками, встречает такого робота-пса, каким-то образом сбежавшего из центра разработки. Классическая история «маленького принца» вышла на новый технологический уровень: ты всегда в ответе за тех, кого приручил.

Стоимость: от 120 р.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.