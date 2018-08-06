Супердискач 90-х

В «Долине Х» состоится вечеринка в стиле 90-х. Это гораздо больше, чем просто вечеринка! Это возвращение в мир, где музыку слушали на кассетах.



СупердискотЭка 90-х возвращает в детство, когда мы обменивались на переменке вкладышами, вырывали странички с замечаниями из дневника, спешили домой рубиться в Сегу и Денди, а по вечерам всей семьей смотрели Санта-Барбару.

Строго 18+ с предъявлением документов.

Как добраться

10 минут езды от города Тула, Щекинское шоссе, 6. Проезд на автобусах № 26, 28, 114, 117, 280 и маршрутах № 33, 35 до ост «Косогорский мост»

Стоимость: 150−300 р.