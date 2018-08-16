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Фестиваль фермерской еды «Своё»

Фестиваль фермерской еды «Своё»

18 -19 августа на территории Тульского кремля пройдет фестиваль фермерской еды.

В течение двух дней можно будет познакомиться с продукцией лучших крестьянских (фермерских) хозяйств, оценить и купить продукцию.

Также для туляков подготовлена интересная программа:

  • концерт музыкальных коллективов: Соня Фисенко, фолк-трио Folk Beat, группы Cover Land, «Пряник Бэнд», «Бомба Лей-Ла», хор Darchoir, джаз-коллективы «Билет на М.А.Р.С.» и Jazzophrenia, а также знаменитые «Бабушки из Буранова».
  • мастер-классы от мастеров и художников
  • детская развлекательная программа

На фестивале «СВОЁ» можно будет не только приобрести фермерскую продукцию домой, но и попробовать самую разнообразную и очень-очень вкусную уличную еду, с любовью приготовленную энтузиастами
стритфуд-движения города.

Вход свободный.

Где и когда?
Тульский Кремль, музей
18 августа 2018, суббота
10:00
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19 августа 2018, воскресенье
10:00
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