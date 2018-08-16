Фестиваль фермерской еды «Своё»
18 -19 августа на территории Тульского кремля пройдет фестиваль фермерской еды.
В течение двух дней можно будет познакомиться с продукцией лучших крестьянских (фермерских) хозяйств, оценить и купить продукцию.
Также для туляков подготовлена интересная программа:
- концерт музыкальных коллективов: Соня Фисенко, фолк-трио Folk Beat, группы Cover Land, «Пряник Бэнд», «Бомба Лей-Ла», хор Darchoir, джаз-коллективы «Билет на М.А.Р.С.» и Jazzophrenia, а также знаменитые «Бабушки из Буранова».
- мастер-классы от мастеров и художников
- детская развлекательная программа
На фестивале «СВОЁ» можно будет не только приобрести фермерскую продукцию домой, но и попробовать самую разнообразную и очень-очень вкусную уличную еду, с любовью приготовленную энтузиастами
стритфуд-движения города.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Кремль
18 августа 2018, суббота
10:00
19 августа 2018, воскресенье
10:00