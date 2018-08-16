Фестиваль фермерской еды «Своё»

18 -19 августа на территории Тульского кремля пройдет фестиваль фермерской еды.

В течение двух дней можно будет познакомиться с продукцией лучших крестьянских (фермерских) хозяйств, оценить и купить продукцию.

Также для туляков подготовлена интересная программа:

концерт музыкальных коллективов: Соня Фисенко, фолк-трио Folk Beat, группы Cover Land, «Пряник Бэнд», «Бомба Лей-Ла», хор Darchoir, джаз-коллективы «Билет на М.А.Р.С.» и Jazzophrenia, а также знаменитые «Бабушки из Буранова».

Соня Фисенко, фолк-трио Folk Beat, группы Cover Land, «Пряник Бэнд», «Бомба Лей-Ла», хор Darchoir, джаз-коллективы «Билет на М.А.Р.С.» и Jazzophrenia, а также знаменитые «Бабушки из Буранова». мастер-классы от мастеров и художников

детская развлекательная программа

На фестивале «СВОЁ» можно будет не только приобрести фермерскую продукцию домой, но и попробовать самую разнообразную и очень-очень вкусную уличную еду, с любовью приготовленную энтузиастами

стритфуд-движения города.

Вход свободный.