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«Среднерусская возвышенность»: Ренат Ибрагимов

«Среднерусская возвышенность»: Ренат Ибрагимов

Ренат Ибрагимов — актёр, композитор, продюсер, кинорежиссёр, художественный руководитель Театра песни Рената Ибрагимова. Народный артист РСФСР. Именитый певец известен как в России, так и за ее пределами.

Артист, в музыкальном арсенале которого присутствуют композиции разных жанров, на протяжении 16 лет был премьером Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, исполняя на сцене лучшие партии мировой классики.

Где и когда?
Золотой Город, туристический центр
село Петропавловское, улица Степная, 19
19 августа 2018, воскресенье
15:00
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