«Среднерусская возвышенность»: Ренат Ибрагимов

Ренат Ибрагимов — актёр, композитор, продюсер, кинорежиссёр, художественный руководитель Театра песни Рената Ибрагимова. Народный артист РСФСР. Именитый певец известен как в России, так и за ее пределами.

Артист, в музыкальном арсенале которого присутствуют композиции разных жанров, на протяжении 16 лет был премьером Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, исполняя на сцене лучшие партии мировой классики.