«Среднерусская возвышенность»: Ренат Ибрагимов
Ренат Ибрагимов — актёр, композитор, продюсер, кинорежиссёр, художественный руководитель Театра песни Рената Ибрагимова. Народный артист РСФСР. Именитый певец известен как в России, так и за ее пределами.
Артист, в музыкальном арсенале которого присутствуют композиции разных жанров, на протяжении 16 лет был премьером Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, исполняя на сцене лучшие партии мировой классики.
Где и когда?
село Петропавловское, улица Степная, 19
19 августа 2018, воскресенье
15:00