Еда с доставкой в Туле: выбираем и заказываем

Темп нынешней жизни ускоряется с каждым годом. Всё больше людей предпочитают заказывать готовую еду с доставкой на дом или в офис, на обед-ужин и даже для праздничного застолья. Мы собрали в этом обзоре несколько тульских служб доставки готовой еды на любой вкус, от суши и пиццы до блюд домашней кухни.

История

Гостиничный комплекс и кафе «История» уже много лет радует гостей гостеприимством и уютом. Этим летом здесь открылась служба доставки обедов. Теперь туляки могут заказать настоящий свежий и горячий обед на работу или домой.

Это очень вкусные варианты блюд, которые мы любим с детства: борщ, рассольник и уха, витаминный и крабовый салат, котлеты, гуляш с макаронами и, конечно, нежное картофельное пюре. Это лишь некоторые блюда, которые вы найдёте в «Истории».

На каждый день недели здесь готовят уже скомплектованный вариант обеда.

Так, например, в понедельник вам предложат морковку по-корейски, гороховый суп, котлеты «Неженка», гречку, чай/кофе и десерт, а в пятницу крабовый салат, уху, ленивые голубцы, чай/кофе и десерт. Каждый день недели — своё меню.

Удивительно приятно не только качество, но и цена на эти бизнес-ланчи. Вы можете выбрать один из пяти вариантов обеда, стоимостью от 170 до 250 рублей.

Вот шесть плюсов, которые вы получите, заказав бизнес-ланч в «Истории»:

Очень вкусно и сытно. Быстро — доставка точно в срок. Недорого — обеды на любой вкус и кошелёк. Свежайшая еда только из экологически чистых продуктов. Бонусная программа — каждый десятый бизнес-ланч БЕСПЛАТНО для постоянных клиентов. Многообразие — каждый день недели новый вариант обеда.

Заказать обед можно до 10.30. При заказе от трех обедов — доставка по Туле бесплатная. Можно забрать заказ и самостоятельно.

Попробуйте обед от кафе «История» — вкусно, полезно, быстро и недорого!

Тула, ул. Шухова, 24

8 (910) 555-02-01

кафеистория.рф

Море суши, кафе и служба доставки

«Море суши» полюбилось уже многим тулякам. Кафе и служба доставки работают в нашем городе больше пяти лет. Гости и заказчики могут сделать выбор из огромного количества вариантов роллов и суши, на любой вкус. Кроме того, здесь можно заказать лапшу, салаты и супы, горячие закуски и десерты.

А ещё в этом кафе готовят вкуснейшую пиццу, которую можно попробовать на месте или заказать с доставкой. Вам предложат как классические виды, так и оригинальные.

Не можете выбрать? В «Море суши» можно заказать пиццу на две половинки — на одной её части будет одна начинка, а на второй – другая. Попробуй двойной вкус в одной пицце!

В Туле работают два кафе «Море суши», в которых можно уютно провести время и вкусно поесть. А если вы хотите насладиться роллами дома или на работе, сделайте заказ и получите вкусную еду с доставкой.

Хотите меньше платить за любимые блюда? В «Море суши» есть

карта привилегий.

Получить её просто: три заказа, сделанные в разные дни с одного мобильного номера, — и карта ваша! С ней вы сможете участвовать во всех бонусных акциях «Море суши»:

Приобрести «Ролл дня» по фиксированной цене, с 30% скидкой;

Воспользоваться бесплатной доставкой по городу при заказе от 300 рублей, по пригороду — от 700 рублей;

Получить скидку 30% в свой день рождения (действует за три дня до и три дня после вашего праздника);

Получить 20% скидку в день рождения двоих ваших близких.

Активируйте свою карту и получите дополнительную привилегию — на активированную карту поступают начисления (баллы) на сумму, равную 10% от суммы сделанного заказа (при заказе от 500 рублей). Вы сможете оплачивать до 40% от стоимости заказа накопленными баллами.

В этом кафе действует ещё одно удобное предложение — «Умный офис — сытый офис». Закажите завтрашний обед в офис сегодня и получите скидку на заказ 15%.

Вам очень срочно нужны роллы? Закажите в «Море суши» специальный сет «33 минуты», и его доставят

вам за 33 минуты!

Состав сета можно посмотреть здесь, а стоит он всего 790 рублей.

Ещё один способ экономить с «Море суши» — забрать свой заказ самостоятельно. При этом вы получите 10% скидку. Также при самовывозе можно взять с собой и свежеприготовленный кофе — со скидкой 20%!

«Море суши» радует своих покупателей каждую неделю — запускает новые конкурсы и организует сюрпризы. Следите за новостями в соцсетях!

Тула, ул. Чапаева, 34-а (ресторанный комплекс «Этажи»)

Бронирование столиков 8 (4872) 70-17-70

Тула, пр. Ленина, 52-а

Бронирование столиков 8 (4872) 31-28-36

Заказы на доставку принимаются с 11.00 до 22.30 по телефонам:

8 (910) 557-55-75, 8 (920) 772-77-27 , 8 (920) 77-555-66

moresushi71.ru

Группа ВК

ООО БИК

ОГРН: 1037100570506

300040, Тула, ул. Ложевая, 132

Такси

Собираетесь устроить для друзей вечеринку или отпраздновать день рождения, но не умеете или не успеваете готовить, а суши, пиццу или фастфуд подавать не хочется? Или у вас просто нет времени на то, чтобы приготовить себе обед или ужин, а хочется домашней пищи? А может, вы собираетесь в сауну большой компанией и хотите дополнить свой отдых вкусной едой?

Доверьте эти хлопоты службе заказа готовой еды «Такси»! Вы будете приятно удивлены ценами, качеством, вкусом и сервисом.

Заказывайте ароматный шашлык из баранины, свинины и птицы, вкуснейшую шаурму, с курицей или свининой, приготовленной на гриле, свиные рёбрышки в глазури, картофель, запечённый на углях, и овощи, томлённые на гриле.

Кроме того, здесь вы сможете выбрать хорошо знакомые салаты и домашние блюда для вкусного обеда дома или в офисе: украинский борщ, домашние пельмени, уха, жареный картофель с грибами.

Ну и как без сладкого десерта! Пробуйте нежные торты, маффины и ягодный пирог.

В «Такси» также неплохой выбор напитков: чай и разнообразный кофе, соки, вода и газировка.

Просто выбирайте, что вам хочется, заказывайте и наслаждайтесь вкусом, не выходя из дома или на работе:

Салаты;

Супы;

Шашлык;

Шаурма;

Гарниры;

Десерты.

Доставку можно заказать до 21.00 по телефону 8 (953) 183-74-03.

Если заберёте заказ сами,

то получите скидку 10%!

Приятного аппетита со службой доставки готовой еды «Такси».

Тула, ул. Пролетарская, 26-а

8 (953) 183-74-03

hot-eda.ru

Престо

Сеть пиццерий «Престо» уже 15 лет успешно работает на российском рынке, завоевывая всё больше сердца людей! В этом году пиццерия «Престо» открылась и в Туле.

Это семейное кафе с изысканным интерьером, с очень вкусными блюдами и приятными ценами. Здесь можно не только вкусно поесть, но и хорошо провести время с семьёй или друзьями в очень уютной и тёплой атмосфере.

С теплом и вниманием

здесь готовят каждое блюдо!

Пиццерия «Престо» и суши «Якито» предлагают вам насладиться блюдами итальянской и японской кухни: пицца, паста, салаты, суши.

Для любителей плотно покушать — сочные стейки из мяса и рыбы. Всегда большой выбор напитков и изысканных сортов чая.

Для сладкоежек — изумительные и очень вкусные десерты!

Насладиться любимой едой вы можете не выходя из дома или офиса. Курьер в течение часа доставит ваш заказ.

Заказ можно оформить тремя способами: по телефону 8-800-5-500-900, через сайт pizzapressto.ru или через мобильное приложение. Доставка бесплатная! А если вы желаете забрать заказ сами, то получите дополнительную скидку 10%.

Установите мобильное приложение пиццерии «Престо» и получите в подарок 300 бонусов

за ваш первый заказ!

В «Престо» возвращают бонусами до 50% от стоимости заказа. Участвуйте в бонусной программе.

Накапливайте бонусы и оплачивайте ими до 30% от суммы заказа.

В пиццерии «Престо» для вас всегда есть очень выгодные предложения:

Акция «БЛИЗНЯШКИ». Каждый будний день до 16.00 приходите вдвоём — платите за одного! Зови друга, заказывай блюдо и второе такое же получай бесплатно !*

Каждый будний день до 16.00 приходите вдвоём — платите за одного! Зови друга, заказывай блюдо и второе такое же получай !* ТАКСИ БЕСПЛАТНО! Хотите отдохнуть и не думать о том, как добраться домой? Пиццерия «Престо» позаботилась о вас! При заказе от 2000 руб. такси отвезет вас домой!*

На доставке также есть очень выгодные предложения от пиццерии «Престо»:

При заказе супермясной пиццы «Барлетта» вы получаете пиццу «Пепперони» в подарок.

Выгодные комбонаборы для разных компаний по суперценам:

Комбонабор «Корпорация» из 7 пицц,

Комбонабор «Вечеринка» из 5 пицц,

Сэт «Семейный» из 3 пицц— для мамы, папы и детей.

*Со всеми акциями можно ознакомиться на сайте pizzapresto.ru или по телефону у операторов 8-800-5-500-900.

ТРЦ «Макси» (ул. Пролетарская, 2, 1-й этаж)

8-800-5-500-900

pizzapresto.ru

ВКонтакте

Карл Маркс, бургерная

Бургерная «Карл Маркс» уже два года радует своих гостей особенной едой. Уже многим тулякам она полюбилась и стала местом для душевного отдыха.

Что же здесь особенного?

Каждый ингредиент в этой бургерной готовят на собственной кухне. Никакого фастфуда из заготовок! Ежедневно здесь выпекают свежайшие и ароматные булочки, а мраморную говядину, рыбу, свинину и мясо птицы заказывают у известных поставщиков. Котлеты или филе из них готовят прямо на месте.

Здесь вам подадут неизменно вкусные правильные бургеры из свежих продуктов.

Бургер из «Карл Маркс» остаётся вкусным даже остывший!

Если вы уже были в «Карл Маркс», то смогли оценить и попробовать разнообразные бургеры из мяса, рыбы и птицы, салаты, куриные крылышки, горячую варёную кукурузу, картошку, креветки и сырные батончики.

Ну а тех, кто посетит это место впервые, ждёт приятное удивление вкусами и уютной атмосферой.

Этим летом попробуйте

новые гостевые бургеры!

«Лесной бродяга» — с трюфельным соусом, говяжьей котлетой, беконом, лисичками и ягодным соусом.

«Му-Му» — солодовая булочка, котлета из свинины, баклажаны, шампиньоны, бекон и ягодный соус.

Кроме полюбившихся бургеров в этом году в меню появились сочные стейки. Например, «Скерт стейк» из диафрагмы, «Чак ролл стейк» из филе шейной части. Кстати, цена на эти 200-граммовые стейки очень демократичная — всего 500 рублей.

А любители домашней еды оценят бифштекс из рубленой говядины со специями, зеленью, картофельными дольками и соусом «Барбекю».

Н, а под напитки вам предложат замечательную закуску— рёбра поросёнка в соусе «Чёрный перец» с салатом «Коул Слоу».

Для любителей сэндвичей есть два вкуснейших варианта:

Стейк-сэндвич из говядины с сыром, солёными огурчиками, грибами, луковым джемом и перечным соусом.

Сэндвич с ветчиной и беконом, маринованными баклажанами, творожным сыром, глазуньей и томатами.

К любому блюду в этой бургерной вам предложат на выбор восемь соусов! Ну и фирменные лимонады «Карл Маркс» неизменно добавят вкуса и свежести вашему заказу.

«Карл Маркс» — это не просто бургерная, а ещё и одна из первых в Туле служб доставки бургеров. Так что вы можете устроить настоящий пир дома или в офисе, сделав заказ с доставкой. Курьер быстро доставит блюда ещё горячими домой или в офис. При заказе от 500 рублей доставка по Туле бесплатная.

Бургеры «Карл Маркс» — это не фастфуд! Вкусно по-домашнему.

Тула, пр. Ленина, 30 (2-й этаж)

8 (4872) 38-48-68

karlburgers.ru

Группа ВК

Инстаграм

ИП Жук П. И.

ОГРНИП: 315715400014292

ЯпоноМама

Служба доставки блюд японской кухни «ЯпоноМама» успешно работает в Туле уже семь лет. За это время компания завоевала признание у многих любителей роллов и суши. В чём секрет? Всё просто: свежесть и вкус, разнообразие и доставка точно в срок.

Ваш заказ начнут готовить сразу после заявки, и уже через час-полтора вы сможете насладиться любимой едой. Курьер быстро доставит ваш вкусный обед или ужин горячим.

С «ЯпоноМама» вы можете быть уверены: вам привезут блюда из свежих продуктов, приготовленные специально для вас и красиво уложенные в японской традиции.

Каждую неделю в «ЯпоноМама» можно заказать определённые наборы роллов со скидкой 50%.

Кроме суши в «ЯпоноМама» делают вкуснейшую нежную пиццу. На выбор предлагается 11 популярных видов.

Хотите экономить на любимой еде? Участвуйте в программе «ЯпоноМама-БОНУС». Получите бонусную карту, на которую при каждом заказе вам будут начисляться баллы. Расплачивайтесь накопленными баллами. Выгода сама найдёт вас!

Что предлагает вам «ЯпоноМама»:

Широкий ассортимент блюд японской кухни и пиццу;

Доставку заказов в течение 40-90 минут;

Накопительную систему скидок;

Бонусную программу лояльности «ЯпоноМама-БОНУС».

Почему вы будете довольны заказом еды в «ЯпоноМама»:

Экономия времени — ешьте прямо дома или в офисе; Возможность организовать обед или ужин на любое количество гостей в течение часа; Вкусные, свежие и качественные блюда; Индивидуальный и творческий подход к каждому клиенту; Демократичные цены; Доверие многих постоянных покупателей, проверенное временем.

Попробуйте бизнес-ланч в этом кафе. Вам предложат четыре варианта по демократичной цене 219 руб. или 229 руб. + напиток и суп на выбор.

Насладиться любимой едой вы можете в кафе «ЯпоноМама» или заказать доставку. В кафе царит атмосфера тепла и уюта. Зал оформлен в лучших японских традициях.

Заказ можно сделать тремя способами: по телефону, на сайте или через мобильное приложение.

Установите приложение «ЯпоноМама» на телефон и получайте информацию об уникальных скидках до 90%,

доступных только для пользователей мобильного приложения!

Доставку можно заказать как по Туле, так и в Щёкино, Алексин и Новомосковск.

Тула, Красноармейский пр., 1 (кафе)

8 (4872) 790-134

8 (4872) 790-134, 8 (930) 791-01-34 — служба доставки

Щёкино, ул. Ленина, 37

8 (4872) 79-01-25 , 8 (930) 791-01-25

Алексин, ул. Мира, 23

8 (4872) 79-01-37 , 8 (930) 791-01-37

Новомосковск, ул. Кукунина, 15

8 (4872) 79-01-56 , 8 (930) 791-01-56

jmom.ru

Группа ВК

Инстаграм

Додо Пицца

Ресторан и служба доставки «Додо Пицца» — это огромная сеть, работающая в 358 городах по всей России и за рубежом. Такая пиццерия открылась и в Туле этой весной, а на сегодня уже завоевала сердца многих жителей нашего города. Секрет прост: искреннее отношение к клиенту, свежесть продуктов и полная открытость.

Все процессы в «Додо Пицца» работают через специальную облачную информационную систему, которая отвечает за: онлайн-заказ через сайт или мобильное приложение, работу кассы и приём платежей, очередь заказов у пиццмейкеров, координацию курьеров, управление поставками, анализ продаж, ещё за десяток вещей, о которых нормальные люди не могут одновременно помнить, а она может, потому что она — не человек.

Из зала ресторана можно наблюдать, как и в каких условиях готовится заказ: кухню от зала посетителей отделяет прозрачное стекло.

Любой посетитель, желающий посмотреть кухню, может надеть бахилы и халат и заглянуть внутрь — никаких тайных уголков!

Даже если вы сделали заказ с доставкой на дом или в офис, вы сможете наблюдать, как готовится ваша пицца, с помощью

онлайн-трансляции с кухни.

На кухне строго соблюдают регламент во всём: начиная от раскатки пиццы до её упаковки. На все этапы — не более 12 минут. У каждого стола установлен планшет, на котором пиццмейкер, приступая к выполнению заказа, обязательно должен сделать отметку. Эта же информация выводится на экран в зале для посетителей.

В «Додо Пицца» можно купить как целую пиццу, так и один кусочек. Здесь есть необычная, но приятная для посетителей фишка — стоимость одного куска пиццы в течение часа снижается. Сразу после выхода из печи одна порция стоит 75 рублей, а к концу часа её цена опускается до 35 рублей.

Если ее не купили в течение часа, продукт отправляется на утилизацию. Сколько времени прошло с момента ее выхода из печи, можно увидеть на отдельном табло у стойки с порционной пиццей.

В меню 23 вида пиццы и выгодные комбо. Кроме пиццы есть большой выбор закусок, запечённые крылышки и картошка, кукуруза, свежие салаты, сырники, додстеры, выпечка, десерты, напитки и многое другое.

Ещё одна особенность — одноразовая лента при упаковке коробки с пиццей. Это контроль качества, который сообщает заказавшему доставку, что пиццу не вскрывали по дороге.

Обычно многие службы доставки кладут соус внутрь коробки. Это бывает не очень удобно и приятно. В «Додо Пицца» решили эту проблему: соус вставляется в коробку, а не кладётся внутрь.

Заказывайте доставку в «Додо Пицца» и оцените вкус, качество и честность!

«Додо Пицца»: Тула, ул. Советская, 56-а.

8 (800) 302-00-60

dodopizza.ru

ВКонтакте