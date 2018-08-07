Яблочная история

18 августа на территории музея-усадьбы состоится праздник, посвященный яблочному сезону в Ясной Поляне.

В программе:

Начало мероприятия в 12:00.

с 12.00 — экскурсионные маршруты по заповеднику: «Сады или искусство украшать пейзажи», «Традиции русской усадьбы», «Шаги в природу», экскурсия в яснополянскую теплицу «Сто первых растений» (группы формируются в кассе музея);

— экскурсионные маршруты по заповеднику: «Сады или искусство украшать пейзажи», «Традиции русской усадьбы», «Шаги в природу», экскурсия в яснополянскую теплицу «Сто первых растений» (группы формируются в кассе музея); 13.00 — народные песни в исполнении фольклорного коллектива (у Кучерской избы);

— народные песни в исполнении фольклорного коллектива (у Кучерской избы); 14.00 — начало работы игровых (тематические и народные игры) площадок для всей семьи (у Кучерской избы);

— начало работы игровых (тематические и народные игры) площадок для всей семьи (у Кучерской избы); весь день у гостей будет возможность покататься в экипаже и верхом (Конюшня);

10.00−17.00 — принять участие в тематических мастер-классах (валяние яблока, роспись плакетки с изображением яблока, изготовление флористического яблочного календарика) под руководством яснополянских мастеров (Кузня);

Также гости праздника смогут принять участие в изготовлении и дегустации яблочного варенья на территории Садового домика за Кучерской избой и попробовать яснополянскую выпечку и блюда из специального яблочного меню в кафе «Прешпект».

Все желающие смогут приобрести тематические яснополянские сувениры и яснополянские яблоки и саженцы яблонь и кустарников в Житне.

В Кучерской избе гости смогут сделать красивые снимки.

В программу праздника могут быть внесены изменения в зависимости от погодных условий.

Подробности по тел.: +7−48751−76−1-10

Стоимость: посещение заповедника — 100 рублей, до 16 лет — бесплатно, тематические мастер-классы в Кузне — 100 р., вход в Кучерскую избу — 20/10 рублей взрослые/дети, музейные экскурсии по заповеднику, Дому Толстого и Флигелю Кузминских — 400 р.

Все музейные экскурсии в день проведения «Яблочной истории» будут дополнены тематической (садовой) информацией, а в библиотечной комнате Дома Толстого будет подготовлена специальная экспозиция.