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Зачем нужен телескоп за миллиард?

Зачем нужен телескоп за миллиард?

В «Типографии» пройдет лекция, которая прояснит почему современные научные исследования становятся все дороже. Современные научные исследования ассоциируются с крупными дорогими установками: ускорителями, космическими телескопами, межпланетными станциями.

На лекции Сергея Попова астрофизика, ведущего научного сотрудника ГАИШ МГУ посетители узнают ответы на часто задаваемые вопрос: почему научные поиски стали такими дорогими? Ведь кажется, что двести лет назад ситуация была иной. Или это иллюзия?

Попробуем разобраться с тем, что такое дорого, и зачем астрономам нужен телескоп за миллиард.

Сергей Попов — астрофизик, профессор РАН, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник ГАИШ МГУ, лауреат премии «За верность науке».

 

Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
19 августа 2018, воскресенье
15:00
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