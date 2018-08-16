Зачем нужен телескоп за миллиард?

В «Типографии» пройдет лекция, которая прояснит почему современные научные исследования становятся все дороже. Современные научные исследования ассоциируются с крупными дорогими установками: ускорителями, космическими телескопами, межпланетными станциями.

На лекции Сергея Попова астрофизика, ведущего научного сотрудника ГАИШ МГУ посетители узнают ответы на часто задаваемые вопрос: почему научные поиски стали такими дорогими? Ведь кажется, что двести лет назад ситуация была иной. Или это иллюзия?

Попробуем разобраться с тем, что такое дорого, и зачем астрономам нужен телескоп за миллиард.



Сергей Попов — астрофизик, профессор РАН, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник ГАИШ МГУ, лауреат премии «За верность науке».