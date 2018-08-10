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Свои

Свои

18 августа на центральной площади Одоева пройдёт ежегодный рок-фестиваль «Свои». На сцене выступят 12 коллективов, которые прошли отборочный тур 6−7 апреля в клубе «Ирландец».

Line up: «Жамки», «Антиматерия», Jack Action, Aspen, River Bridge, «Каникулы на Марсе», «Монгол Шуудан», «Элизиум» и др.

Для жителей тульской области организован автобусный тур. Отправление — 18 августа в 12.00 возле танка на ост. Педуниверситет. Подробности и предварительная запись здесь.

Стоимость: трансфер до места — 500 р., вход на фестиваль свободный.

Где и когда?
Одоев, пл. Ленина
Одоев, площадь им. Ленина
18 августа 2018, суббота
14:00
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