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Марафон «Щит и меч»

Марафон «Щит и меч»

Городской спортивно-массовый праздник с яркой культурно-развлекательной интерактивной программой для участников, жителей и гостей города.

Проект «Бегом по «Золотому кольцу» — крупнейшая серия забегов в стране. Проект проходит в городах «Золотого кольца» с 1000-летней историей. Каждый этап это городской спортивно-массовый праздник с яркой культурно-развлекательной интерактивной программой для участников, жителей и гостей города.

Спортсмены примут участие в забегах на дистанциях 3, 10, 21.1 и 42,2 км, а гостей ждут мастер- классы, концертная программа на сцене, а также музыкальные и театрализованные точки поддержки на дистанциях

Старт забега — Центральный парк культуры и отдыха имени П. П. Белоусова

Стоимость: участники — 400 — 1400 р., для зрителей вход свободный

Где и когда?
Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
19 августа 2018, воскресенье
09:00
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