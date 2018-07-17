Марафон «Щит и меч»

Городской спортивно-массовый праздник с яркой культурно-развлекательной интерактивной программой для участников, жителей и гостей города.

Проект «Бегом по «Золотому кольцу» — крупнейшая серия забегов в стране. Проект проходит в городах «Золотого кольца» с 1000-летней историей. Каждый этап это городской спортивно-массовый праздник с яркой культурно-развлекательной интерактивной программой для участников, жителей и гостей города.

Спортсмены примут участие в забегах на дистанциях 3, 10, 21.1 и 42,2 км, а гостей ждут мастер- классы, концертная программа на сцене, а также музыкальные и театрализованные точки поддержки на дистанциях