Йогадар
18 августа в парке им. Белоусова состоится фестиваль йоги и здорового образа жизни в Туле.
В программе:
- разнообразные практические занятия по йоге;
- лекции и мастер-классы о питании и здоровом образе жизни;
- концертная программа
На фестивале каждый сможет подобрать занятия, подходящие для его уровня подготовки. Особое внимание мы уделим новичкам, только начинающим знакомство с йогой.
Собранные в одном месте большое количество школ и направлений даст вам возможность попробовать различные стили, расширить свои представления о йоге и здоровом образе жизни. Отдельно будут представлены программы для новичков и детей, а также людей, увлекающимися боевыми искусствами.
При себе необходимо иметь спортивную форму для занятий.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
18 августа 2018, суббота
10:00