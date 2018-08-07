18 августа в парке им. Белоусова состоится фестиваль йоги и здорового образа жизни в Туле.

В программе:

разнообразные практические занятия по йоге;

лекции и мастер-классы о питании и здоровом образе жизни;

концертная программа

На фестивале каждый сможет подобрать занятия, подходящие для его уровня подготовки. Особое внимание мы уделим новичкам, только начинающим знакомство с йогой.



Собранные в одном месте большое количество школ и направлений даст вам возможность попробовать различные стили, расширить свои представления о йоге и здоровом образе жизни. Отдельно будут представлены программы для новичков и детей, а также людей, увлекающимися боевыми искусствами.

При себе необходимо иметь спортивную форму для занятий.





Вход свободный.