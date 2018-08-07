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Йогадар

Йогадар

18 августа в парке им. Белоусова состоится фестиваль йоги и здорового образа жизни в Туле.

В программе:

  • разнообразные практические занятия по йоге;
  • лекции и мастер-классы о питании и здоровом образе жизни;
  • концертная программа

На фестивале каждый сможет подобрать занятия, подходящие для его уровня подготовки. Особое внимание мы уделим новичкам, только начинающим знакомство с йогой.

Собранные в одном месте большое количество школ и направлений даст вам возможность попробовать различные стили, расширить свои представления о йоге и здоровом образе жизни. Отдельно будут представлены программы для новичков и детей, а также людей, увлекающимися боевыми искусствами.

При себе необходимо иметь спортивную форму для занятий.



Вход свободный.

Где и когда?
Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
18 августа 2018, суббота
10:00
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