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Межрегиональный фестиваль культурного содружества «Окский плёс»

Межрегиональный фестиваль культурного содружества «Окский плёс»

18−19 августа в городе Чекалин пройдёт фестиваль «Окский плёс» — фестиваль активного отдыха и рыбной ловли.

Мероприятие посвящено празднованию 500-летия Тульского кремля как начала возведения Большой засечной черты.

«Окский плёс» — новое тематическое событийное мероприятие, ориентированное на широкую аудиторию. Все желающие могут принять участие в мастер-классах, соревнованиях по пляжному футболу и волейболу и рыбной ловле. Также будет работать зона мастер-классов, концертная, выставочная и ярмарочная площадки.

В рамках фестиваля состоится конкурс рыболовов «Ловись рыбка» длительностью 4 часа. Конкурс проводится по номинациям:

  • «Лучший улов по весу» — результат определяется по весу;
  • «Самая большая выловленная рыба» — побеждает тот, кто поймал самую большую рыбу.

Принять участие в конкурсе могут все желающие. Участие бесплатное.

По результатам улова жюри определяет победителей по номинациям. Участники конкурса, занявшие 1,2, 3 места, награждаются ценными призами.

Программа фестиваля:

 

18 августа

10.00−21.00

Работа ярмарки-продажи «Окское торжище»

10.00−17.00

Работа зон мастер-классов:

- мастер-класс «Пленэр художников»;

- мастер-класс по фототворчеству;

- кулинарный мастер-класс по приготовлению самой вкусной ухи;

- мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству;

- мастер-класс по фланкировке казачьей шашкой

10.00−14.00

Конкурс рыбаков «Ловись, рыбка!» на самый удачный улов

10.00−17.00

Выставка «Лихвинская старина» МБУК «Суворовский районный краеведческий музей»

10.00−21.00

Выставка ГУК ТО «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей», посвящённая 500-летию Тульского кремля как начала возведения Большой засечной черты

10.00−17.00

Выставка приглашённых мастеров декоративно-прикладного творчества «Окское подворье»

10.00−19.00

Соревнования по пляжному футболу и волейболу

11.30 — 13.00

Деловая программа межрегионального фестиваля «Окский плёс»: круглый стол «Волонтерство в сфере сохранения культурного наследия»

11.30 — 13.00

Интерактивная квест-игра по г. Чекалину «По улицам старинного города»

11.45 — 12.45

Экскурсия по самому маленькому историческому городу России — Чекалину

12.00−17.00

Работа детской игровой зоны (игры, конкурсы, народные забавы, творческие мастер-классы)

13.30−14.00

Торжественная церемония открытия фестиваля

13.30

Сплав по р. Оке на байдарках

14.00 — 15.00

Лекция-диспут ГУК ТО «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» «Неизвестные факты о Чекалине. Молодежь и краеведение»

14.00−15.30

Интерактивная квест-игра по г. Чекалину «По улицам старинного города»

14.00- 17.00

Концертная программа «Окский плёс»

- выступления творческих коллективов Тульской области;

- выступление самодеятельного коллектива «Калужская Тальянка»

(г. Калуга)

14.30−15.40

Экскурсия по самому маленькому историческому городу России — Чекалину

16.00

Работа кинозала (показ мультфильмов и ретро-фильмов)

17.00−17.30

Показ одежды в русском народном стиле (коллективы Тульской области, г. Калуги и г. Москвы)

17.30−21.00

Выступление инструментальных ансамблей

21.00

Закрытие фестиваля. Фейерверк

19 августа

10.00−19.00

Соревнования по пляжному футболу и волейболу

 

Вход свободный.

Где и когда?
Лихвинская набережная, Чекалин
18 августа 2018, суббота
10:00
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19 августа 2018, воскресенье
10:00
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