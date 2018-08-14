Межрегиональный фестиваль культурного содружества «Окский плёс»
18−19 августа в городе Чекалин пройдёт фестиваль «Окский плёс» — фестиваль активного отдыха и рыбной ловли.
Мероприятие посвящено празднованию 500-летия Тульского кремля как начала возведения Большой засечной черты.
«Окский плёс» — новое тематическое событийное мероприятие, ориентированное на широкую аудиторию. Все желающие могут принять участие в мастер-классах, соревнованиях по пляжному футболу и волейболу и рыбной ловле. Также будет работать зона мастер-классов, концертная, выставочная и ярмарочная площадки.
В рамках фестиваля состоится конкурс рыболовов «Ловись рыбка» длительностью 4 часа. Конкурс проводится по номинациям:
- «Лучший улов по весу» — результат определяется по весу;
- «Самая большая выловленная рыба» — побеждает тот, кто поймал самую большую рыбу.
Принять участие в конкурсе могут все желающие. Участие бесплатное.
По результатам улова жюри определяет победителей по номинациям. Участники конкурса, занявшие 1,2, 3 места, награждаются ценными призами.
Программа фестиваля:
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18 августа
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10.00−21.00
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Работа ярмарки-продажи «Окское торжище»
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10.00−17.00
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Работа зон мастер-классов:
- мастер-класс «Пленэр художников»;
- мастер-класс по фототворчеству;
- кулинарный мастер-класс по приготовлению самой вкусной ухи;
- мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству;
- мастер-класс по фланкировке казачьей шашкой
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10.00−14.00
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Конкурс рыбаков «Ловись, рыбка!» на самый удачный улов
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10.00−17.00
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Выставка «Лихвинская старина» МБУК «Суворовский районный краеведческий музей»
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10.00−21.00
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Выставка ГУК ТО «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей», посвящённая 500-летию Тульского кремля как начала возведения Большой засечной черты
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10.00−17.00
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Выставка приглашённых мастеров декоративно-прикладного творчества «Окское подворье»
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10.00−19.00
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Соревнования по пляжному футболу и волейболу
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11.30 — 13.00
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Деловая программа межрегионального фестиваля «Окский плёс»: круглый стол «Волонтерство в сфере сохранения культурного наследия»
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11.30 — 13.00
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Интерактивная квест-игра по г. Чекалину «По улицам старинного города»
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11.45 — 12.45
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Экскурсия по самому маленькому историческому городу России — Чекалину
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12.00−17.00
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Работа детской игровой зоны (игры, конкурсы, народные забавы, творческие мастер-классы)
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13.30−14.00
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Торжественная церемония открытия фестиваля
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13.30
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Сплав по р. Оке на байдарках
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14.00 — 15.00
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Лекция-диспут ГУК ТО «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» «Неизвестные факты о Чекалине. Молодежь и краеведение»
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14.00−15.30
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Интерактивная квест-игра по г. Чекалину «По улицам старинного города»
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14.00- 17.00
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Концертная программа «Окский плёс»
- выступления творческих коллективов Тульской области;
- выступление самодеятельного коллектива «Калужская Тальянка»
(г. Калуга)
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14.30−15.40
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Экскурсия по самому маленькому историческому городу России — Чекалину
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16.00
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Работа кинозала (показ мультфильмов и ретро-фильмов)
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17.00−17.30
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Показ одежды в русском народном стиле (коллективы Тульской области, г. Калуги и г. Москвы)
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17.30−21.00
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Выступление инструментальных ансамблей
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21.00
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Закрытие фестиваля. Фейерверк
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19 августа
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10.00−19.00
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Соревнования по пляжному футболу и волейболу
Вход свободный.