Межрегиональный фестиваль культурного содружества «Окский плёс»

18−19 августа в городе Чекалин пройдёт фестиваль «Окский плёс» — фестиваль активного отдыха и рыбной ловли.

Мероприятие посвящено празднованию 500-летия Тульского кремля как начала возведения Большой засечной черты.

«Окский плёс» — новое тематическое событийное мероприятие, ориентированное на широкую аудиторию. Все желающие могут принять участие в мастер-классах, соревнованиях по пляжному футболу и волейболу и рыбной ловле. Также будет работать зона мастер-классов, концертная, выставочная и ярмарочная площадки.

В рамках фестиваля состоится конкурс рыболовов «Ловись рыбка» длительностью 4 часа. Конкурс проводится по номинациям:

«Лучший улов по весу» — результат определяется по весу;

«Самая большая выловленная рыба» — побеждает тот, кто поймал самую большую рыбу.

Принять участие в конкурсе могут все желающие. Участие бесплатное.

По результатам улова жюри определяет победителей по номинациям. Участники конкурса, занявшие 1,2, 3 места, награждаются ценными призами.

Программа фестиваля:

18 августа 10.00−21.00 Работа ярмарки-продажи «Окское торжище» 10.00−17.00 Работа зон мастер-классов: - мастер-класс «Пленэр художников»; - мастер-класс по фототворчеству; - кулинарный мастер-класс по приготовлению самой вкусной ухи; - мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству; - мастер-класс по фланкировке казачьей шашкой 10.00−14.00 Конкурс рыбаков «Ловись, рыбка!» на самый удачный улов 10.00−17.00 Выставка «Лихвинская старина» МБУК «Суворовский районный краеведческий музей» 10.00−21.00 Выставка ГУК ТО «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей», посвящённая 500-летию Тульского кремля как начала возведения Большой засечной черты 10.00−17.00 Выставка приглашённых мастеров декоративно-прикладного творчества «Окское подворье» 10.00−19.00 Соревнования по пляжному футболу и волейболу 11.30 — 13.00 Деловая программа межрегионального фестиваля «Окский плёс»: круглый стол «Волонтерство в сфере сохранения культурного наследия» 11.30 — 13.00 Интерактивная квест-игра по г. Чекалину «По улицам старинного города» 11.45 — 12.45 Экскурсия по самому маленькому историческому городу России — Чекалину 12.00−17.00 Работа детской игровой зоны (игры, конкурсы, народные забавы, творческие мастер-классы) 13.30−14.00 Торжественная церемония открытия фестиваля 13.30 Сплав по р. Оке на байдарках 14.00 — 15.00 Лекция-диспут ГУК ТО «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» «Неизвестные факты о Чекалине. Молодежь и краеведение» 14.00−15.30 Интерактивная квест-игра по г. Чекалину «По улицам старинного города» 14.00- 17.00 Концертная программа «Окский плёс» - выступления творческих коллективов Тульской области; - выступление самодеятельного коллектива «Калужская Тальянка» (г. Калуга) 14.30−15.40 Экскурсия по самому маленькому историческому городу России — Чекалину 16.00 Работа кинозала (показ мультфильмов и ретро-фильмов) 17.00−17.30 Показ одежды в русском народном стиле (коллективы Тульской области, г. Калуги и г. Москвы) 17.30−21.00 Выступление инструментальных ансамблей 21.00 Закрытие фестиваля. Фейерверк 19 августа 10.00−19.00 Соревнования по пляжному футболу и волейболу

Вход свободный.