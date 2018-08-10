Маке sense: Василий Эсманов и Мила Кудрякова

17 августа в кластере «Октава» пройдет лекция о создании и реорганизации бизнеса. Разработчики системы сценарного проектирования Make Sense создатель медиапроектов холдинга Look At Media, разработчик редакционной стратегии «Яндекса» Василий Эсманов и психолог Мила Кудрякова расскажут о том, какую пользу можно получить, если смотреть на свой бренд глазами сценариста?

«Мы придумали, разработали и проверили систему сценарного проектирования Make Sense, которая позволяет запустить и контролировать перемены как внутри компании, так и вовне, выстраивая тем самым более длительные и эффективные отношения с потребителями, сотрудниками и партнерами…» — отметил Василий Эсманов.

Участие в интенсиве у этих специалистов в столице стоит 20 тысяч рублей, в «Октаве» же лекция пройдет совершенно бесплатно.

Вход свободный.

Make Sense — это консультационное бюро и образовательный проект. Проект помогает предпринимателям и руководителям видеть целостную картину бизнеса, проходить путь от идеи проекта до планирования работы команды, создавать бизнес с нуля или оптимизировать уже существующую компанию. Make Sense учит команды инструментам и практикам, которые позволяют легче создавать и продвигать продукты и находить взаимопонимание в команде.