Аксель
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 16.08.2018
Режиссер:
Оливер Дэйли
Актеры:
Томас Джейн, Бекки Джи, Алекс Нюстадтер, Амин Наземзадех, Эрик Этебари, Алекс МакНиколл, Дориан Кинги, Стэйси Арвен Рааб, Нико Гуардадо, Патрисия де Леон
Жанр:
фантастика, семейный
Продолжительноcть:
99 мин
Юный мотоциклист Майлз случайно находит новую военную разработку — гигантскую собаку-робота по имени Аксель. Обладая искусственным интеллектом следующего поколения, но с огромным сердцем верного пса, Аксель быстро становится лучшим другом парня. Но военные не намерены просто так отказаться от металлического зверя, который превзошел в развитии их самые смелые ожидания. История настоящей дружбы и преданности вышла на новый технологический уровень, но вечные законы жизни остались прежними: ты всегда в ответе за тех, кого приручил.
Сегодня
|10:00
|Алмаз Синема
|10:10
|Киносити
|13:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|14:10
|Киносити
|15:50
|Алмаз Синема
|18:20
|Киносити
|19:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|19:40
|Алмаз Синема
Завтра
|10:00
|Алмаз Синема
|10:10
|Киносити
|13:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|14:10
|Киносити
|15:50
|Алмаз Синема
|18:20
|Киносити
|19:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|19:40
|Алмаз Синема
18 августа, суббота
|10:00
|Алмаз Синема
|10:10
|Киносити
|14:10
|Киносити
|14:35
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|15:50
|Алмаз Синема
|18:20
|Киносити
|19:40
|Алмаз Синема
|20:25
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
19 августа, воскресенье
|10:00
|Алмаз Синема
|10:10
|Киносити
|14:10
|Киносити
|14:35
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|15:50
|Алмаз Синема
|18:20
|Киносити
|19:40
|Алмаз Синема
|20:25
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
21 августа, вторник
|10:10
|Киносити
|13:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|14:10
|Киносити
|18:20
|Киносити
|19:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
22 августа, среда
|10:10
|Киносити
|13:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|14:10
|Киносити
|18:20
|Киносити
|19:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:00
15:50
19:40
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
13:30
19:10
|Киносити
|
10:10
14:10
18:20
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:00
15:50
19:40
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
13:30
19:10
|Киносити
|
10:10
14:10
18:20
18 августа, суббота
|Алмаз Синема
|
10:00
15:50
19:40
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
14:35
20:25
|Киносити
|
10:10
14:10
18:20
19 августа, воскресенье
|Алмаз Синема
|
10:00
15:50
19:40
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
14:35
20:25
|Киносити
|
10:10
14:10
18:20
20 августа, понедельник
|Киносити
|
10:10
14:10
18:20
21 августа, вторник
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
13:30
19:10
|Киносити
|
10:10
14:10
18:20
22 августа, среда
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
13:30
19:10
|Киносити
|
10:10
14:10
18:20