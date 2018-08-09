афиша
афиша
Регистрация
Аксель

Аксель

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 16.08.2018
 
Режиссер:
Оливер Дэйли
  
Актеры:
Томас Джейн, Бекки Джи, Алекс Нюстадтер, Амин Наземзадех, Эрик Этебари, Алекс МакНиколл, Дориан Кинги, Стэйси Арвен Рааб, Нико Гуардадо, Патрисия де Леон
  
Жанр:
фантастика, семейный
  
Продолжительноcть:
99 мин
  

Юный мотоциклист Майлз случайно находит новую военную разработку — гигантскую собаку-робота по имени Аксель. Обладая искусственным интеллектом следующего поколения, но с огромным сердцем верного пса, Аксель быстро становится лучшим другом парня. Но военные не намерены просто так отказаться от металлического зверя, который превзошел в развитии их самые смелые ожидания. История настоящей дружбы и преданности вышла на новый технологический уровень, но вечные законы жизни остались прежними: ты всегда в ответе за тех, кого приручил.

Купить билет
Сегодня
10:00 Алмаз Синема
10:10 Киносити
13:30 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
14:10 Киносити
15:50 Алмаз Синема
18:20 Киносити
19:10 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
19:40 Алмаз Синема
Завтра
10:00 Алмаз Синема
10:10 Киносити
13:30 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
14:10 Киносити
15:50 Алмаз Синема
18:20 Киносити
19:10 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
19:40 Алмаз Синема
18 августа, суббота
10:00 Алмаз Синема
10:10 Киносити
14:10 Киносити
14:35 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
15:50 Алмаз Синема
18:20 Киносити
19:40 Алмаз Синема
20:25 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
19 августа, воскресенье
10:00 Алмаз Синема
10:10 Киносити
14:10 Киносити
14:35 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
15:50 Алмаз Синема
18:20 Киносити
19:40 Алмаз Синема
20:25 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
20 августа, понедельник
10:10 Киносити
14:10 Киносити
18:20 Киносити
21 августа, вторник
10:10 Киносити
13:30 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
14:10 Киносити
18:20 Киносити
19:10 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
22 августа, среда
10:10 Киносити
13:30 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
14:10 Киносити
18:20 Киносити
19:10 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
Расписание на все дни
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.