Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 16.08.2018

Режиссер: Оливер Дэйли

Актеры: Томас Джейн, Бекки Джи, Алекс Нюстадтер, Амин Наземзадех, Эрик Этебари, Алекс МакНиколл, Дориан Кинги, Стэйси Арвен Рааб, Нико Гуардадо, Патрисия де Леон

Жанр: фантастика, семейный

Продолжительноcть: 99 мин

Юный мотоциклист Майлз случайно находит новую военную разработку — гигантскую собаку-робота по имени Аксель. Обладая искусственным интеллектом следующего поколения, но с огромным сердцем верного пса, Аксель быстро становится лучшим другом парня. Но военные не намерены просто так отказаться от металлического зверя, который превзошел в развитии их самые смелые ожидания. История настоящей дружбы и преданности вышла на новый технологический уровень, но вечные законы жизни остались прежними: ты всегда в ответе за тех, кого приручил.