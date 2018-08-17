Афиша: 10 мощных концертов сентября в Туле

В сентябре город «оживает» после отпусков, и на концертных площадках происходят яркие музыкальные события. В Туле ожидается настоящий «звездный десант».

Специально для вас Myslo выбрал самые яркие концерты сентября. Приятная новость — билеты на большинство концертов из этого обзора можно приобрести в Myslo-кассе.

Когда: 7−9 сентября, пятница-воскресенье, 19.00

Где: М2, рок-клуб, Тула, ул. Октябрьская, 306

Цена: 600 р. за три дня





Рок-клуб M2 открывает новый музыкальный сезон. В этом году открытие пройдет немного в другом формате — вместо одного концерта гостей ожидает трехдневный рок-марафон. За эти три дня на сцене выступят четыре рок-группы: Sellout (Рязань), Антиматерия (Тула), Дёргать, Смех. Откроется мероприятие выступлением тульской группы «Антиматерия» и рязанского коллектива Sellout. Также для гостей будут интересные конкурсы и призы от магазина «Безумный мир» и рок-пиццерии Rock \m/ pizza.

Когда: 22 сентября, суббота, 20.00

Где: Дворец культуры, ОАО Туламашзавод, Тула, улица Демидовская, 52

Цена: 800 р.





22 сентября состоится концерт рэп-исполнителя Лигалайза. Выступление пройдет в рамках тура по России в поддержку нового альбома «Молодой король». Релиз новой пластинки состоялся весной этого года, теперь у поклонников появится возможность услышать новые треки и любимые хиты в живом исполнении. Так русский хип-хоп не звучал никогда. Здесь рок и джаз, лирика и провокация. Романтические признания в любви и социальный протест, мейнстрим и андеграунд.

Когда: 29 сентября, суббота, 20.00

Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский проспект, 19

Цена: 800 р.





В конце сентября в Туле выступят звезды панк-рока группа Znaki. В программе концерта любимые хиты и празднование дня рождения гитариста Сергея Письмерова. В июле группа Znaki уже была в Туле. Коллектив был хедлайнером первого дня рок-фестиваля «Ветер свободы», проходившего в июле на территории пространства «Велесов лес».

Когда: 22 сентября, суббота, 20.00

Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский проспект, 19

Цена: 1000 р.





Пожалуй, один из самых ожидаемых концертов сентября — это выступление Лу Мульта и Риши (именно так называют фанаты экс-солистов Tracktor Bowling Лусинэ Геворкян, Андрея Селезнева и знаменитую виолончелистку, которая сотрудничает с рок-музыкантами Ирину Львову). Лу и Мульт после распада группы решили снова встретиться на одной сцене, чтобы порадовать поклонников и ценителей живой музыки акустическими экспериментами: необычным исполнением своих композиций и атмосферными кавер-версиями мировых рок хитов под неожиданные самобытные оттенки звучания виолончели. Совсем недавно Лусинэ мощно выступила на «НАШЕствии», а в сентябре вы сможете услышать ее голос в живом звучании.

Когда: 16 сентября, воскресенье, 19.00

Где: М2, рок-клуб, Тула, ул. Октябрьская, 306

Цена: 800−1000р.





Группа «Нервы» презентует свою новую пластинку большими сольными концертами по России. Концерт в Туле стоит одним из первых в списке гастрольного тура. Это выступление станет особенным: группа подарит жителям Тулы два часа живой музыки, исполнив и проверенные временем хиты, и новые, сочные песни со свежего альбома «Самый дорогой».

Это пятая студийная пластинка группы, которая вышла в 2017 году. Альбом состоит из двух частей: первая вышла в мае прошлого года, вторая была презентована в декабре.

Когда: 15 сентября, суббота, 20.00

Где: Золотой Город, туристический центр, село Петропавловское, улица Степная, 19

Цена: 1000 р.





Звезда 90-х шведский поп-музыкант E-type приезжает в Тульскую область в рамках программы фестиваля «Среднерусская возвышенность». В день концерта можно будет не только услышать любимые танцевальные хиты, которые звучали из каждого «утюга» в 90-х, но и прогуляться по живописному китайскому парку «Золотого города», ведь билет дает право пользоваться всеми развлекательными площадками комплекса с 9.00 текущего дня.

Когда: 7 сентября, пятница, 20.00

Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский проспект, 19

Цена: 600 р.





На сцене Harat's pub выступит уникальный коллектив отечественного рока группа «Бахыт-Компот». Поклонники окунутся в атмосферу ярких самобытных хитов группы, каждый из которых — это отдельная неподражаемая история русского человека. Этот концерт совпал с днем рождения лидера группы, и он особенно важен тем, что Вадим Степанцов впервые отметит свой день рождения на родине (музыкант родился в Узловой). Ждём от вас поздравлений, а БахКомпот подарит вам отличное настроение и кучу положительных эмоций !!!

Когда: 27 сентября, четверг, 19.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 1500−3500 р.





Спустя два года харизматичный певец Эмин вновь приезжает в Тулу, чтобы представить своим поклонникам новую сольную программу «Бумеранг 2018». Впервые артист выступил на тульской сцене в 2016 году, где произвёл настоящий фурор, об этом писал Myslo.

В программу грядущего сентябрьского концерта вошли сольные песни 2017 года и композиции из нового дуэтного альбома «Прости, моя любовь». Также публика услышит известные русскоязычные и англоязычные песни: Still, «Я лучше всех живу», «Рядом проснуться», конечно, Boomerang, Good Love, Amor и многие другие. Каждый сольный концерт EMIN'а — музыкальное приключение, где артист не боится экспериментировать и раскрываться публике с разных сторон. Для туляков артист готовит особый сюрприз.

Когда: 9 сентября, воскресенье, 18.00

Где: Тульская областная филармония им. И. А. Михайловского , Тула, проспект Ленина, 51

Цена: от 500 до 1200 руб.





Впервые на тульской сцене выступит легендарный пианист Николай Луганский со специальной концертной программой в честь 190-летия Л. Н. Толстого . Гости услышат произведения Шопена, Дебюсси, Скрябина, Рахманинова, любимых композиторов Толстого . В репертуаре музыканта более 50 концертов для фортепиано с оркестром, произведения разных стилей и эпох — от Баха до современных композиторов.



Николая Луганского прозвали «музыкальным внуком» пианиста композитора А. Гольденвейзера, который имел дружбу с семьёй Толстых.

Когда: 13 сентября, четверг, 19.00

Где: «Типография», Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Цена: 300−500 р.

В «Типографии» выступит ярославская гаражная рок-группа гитариста, вокалиста и автора песен Никиты Кислова. Начав свою музыкальную деятельность в 2015 году группа стремительно набирает популярность среди молодежи.