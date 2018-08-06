Спартакиада ТОС

18 августа на территории Центрального парка культуры и отдыха имени П.П. Белоусова пройдет Спартакиада. В соревнованиях примут участие команды ТОС муниципального образования город Тула.



Начало работы судейской коллегии – 9:00.

В 10.30 состоится торжественное открытие Спартакиады



В программе:

Пляжный волейбол

Бочча

Семейная эстафета

Легкая атлетика

Перетягивание каната

Настольный теннис

Дартс

Городошный спорт

Силовое многоборье

Вход свободный.