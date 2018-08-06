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Спартакиада ТОС

Спартакиада ТОС

18 августа на территории Центрального парка культуры и отдыха имени П.П. Белоусова пройдет Спартакиада. В соревнованиях примут участие команды ТОС муниципального образования город Тула.

Начало работы судейской коллегии – 9:00.

В 10.30 состоится торжественное открытие Спартакиады


В программе:

  • Пляжный волейбол
  • Бочча
  • Семейная эстафета
  • Легкая атлетика
  • Перетягивание каната
  • Настольный теннис
  • Дартс
  • Городошный спорт
  • Силовое многоборье

Вход свободный.

Где и когда?
Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
18 августа 2018, суббота
10:30
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