Спартакиада ТОС
18 августа на территории Центрального парка культуры и отдыха имени П.П. Белоусова пройдет Спартакиада. В соревнованиях примут участие команды ТОС муниципального образования город Тула.
Начало работы судейской коллегии – 9:00.
В 10.30 состоится торжественное открытие Спартакиады
В программе:
- Пляжный волейбол
- Бочча
- Семейная эстафета
- Легкая атлетика
- Перетягивание каната
- Настольный теннис
- Дартс
- Городошный спорт
- Силовое многоборье
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
18 августа 2018, суббота
10:30