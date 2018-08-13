Русский авангард

Лекция посвящена одному из самых ярких направлений в искусстве ХХ века — русскому авангарду.

Задачей данного краткого экскурса в беспредметное искусство является первое знакомство с основными течениями, составляющими многообразие авангарда на первом этапе его существования.

У посетителей лекции будет возможность узнать о творчестве таких знаменитых художников, как К. Малевич, М. Ларионов, Н. Гончарова, П. Кончаловский и многих других. Рассказ будет сопровождаться презентацией с демонстрацией изображений картин и завершится мастер-классом по коллажу в стиле супрематизма.

Вход свободный.