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Русский авангард

Русский авангард

Лекция посвящена одному из самых ярких направлений в искусстве ХХ века — русскому авангарду.

Задачей данного краткого экскурса в беспредметное искусство является первое знакомство с основными течениями, составляющими многообразие авангарда на первом этапе его существования.

У посетителей лекции будет возможность узнать о творчестве таких знаменитых художников, как К. Малевич, М. Ларионов, Н. Гончарова, П. Кончаловский и многих других. Рассказ будет сопровождаться презентацией с демонстрацией изображений картин и завершится мастер-классом по коллажу в стиле супрематизма.

Вход свободный.

Где и когда?
Богородицкий дворец-музей и парк
Богородицк, территория парка, дом №1 Дворец-музей и парк
17 августа 2018, пятница
11:00
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