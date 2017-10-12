Выходные в Туле: 13-15 октября

Открытие баскетбольного сезона, всероссийский кинофестиваль, фестиваль скалолазания, Ирина Горбачёва в кино и многое другое — на этих выходных.

В Туле уже 13 октября стартует новый баскетбольный сезон. В 19.00 в СК «Новое поколение» БК «Арсенал» сыграет с ярославским «Буревестником». Вторая игра пройдет на следующий день — 14 октября в 14.00. Приходите болеть за баскетбол!

А если от спорта вы далеки, рекомендуем посетить фестиваль «Улыбнись, Россия!», открытие которого состоится 14 октября в ГКЗ (Тула, ул. Советская, 2). Впервые в фестивале примут участие зарубежные киноленты.

Предлагаем вашему вниманию очередную подборку интереснейших мероприятий, которые мы собрали в соответствии с собственным совершенно субъективным восприятием. Все события Тулы вы всегда сможете увидеть в нашей Афише.

рок

F.P.G.

М2, рок-клуб

Тула, ул. Октябрьская, 306

15 октября, воскресенье, 18.00

700 Р

Бесстрашная и бескомпромиссная, беспрестанно ломающая стереотипы команда F.P.G. презентует новый сингл! Не так давно, в 2015 году группа выпустила пятый студийный альбом «Сквозь Ненависть» собравший вокруг себя массу противоречий и споров, что обращает внимание на исключительную многогранность творчества коллектива. Сегодня светочи панк-рока и всё те же неутомимые борцы с занудством и жиром готовы к новому удару по апатии серости будней!

праздник плоти

2rbina 2rista

М2, рок-клуб

Тула, ул. Октябрьская, 306

13 октября, пятница, 19.00

1000 Р

Уральская рэп-группа 2rbina 2rista презентует свой новый альбом — «F*ckality».

2rbina 2rista, как рэп-проект новой уральской школы, полноценно задышал полной грудью в апреле 2011 года. Идея создания группы приходила в головы её участников Рэнто и Макса ещё в 2009 году, но дальше нескольких трэков, записанных «по-приколу», дело не пошло. В 2011 проект был реанимирован приходом в группу дрэдастого растамана с карибским именем — Дан Айла, который научил Рэнто и Макса оптимально использовать свой потенциал в хип-хоп-русле.

в бой идут старики

Ария

Городской концертный зал

Тула, улица Советская, 2

13 октября, пятница, 19.00

Билеты от 800 Р

Новый концертный тур «Арии» «Для слабых места нет» стартовал уже весной 2017 года. Составляя концертные программы, музыканты не всегда ориентируются на пожелания поклонников. Но на этот раз музыканты решили полностью доверить составление турового сет-листа именно фэнам, предложив им прислать список песен, которые они бы хотели услышать на концертах любимой группы! Подчёркиваем — это должен быть не список песен с самым высоким рейтингом, а список тех песен, которые хотелось бы услышать в предстоящем туре 2017 года.

музыка с телефона

RockestraLive

Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)

Тула, улица Демонстрации, 134

12 октября, четверг, 19.00

Билеты от 700 Р

Симфоническое рок-шоу RockestraLive — снова в Туле! Яркий, энергичный, современный симфонический оркестр представит вашему вниманию уникальное шоу. Самые известные рок-хиты превратятся в классическую музыку, не растеряв динамики. Песни Limp Bizkit, Nickelback, Gorillaz, Franz Ferdinand, The White Stripes и многих других групп станут для вас настоящим открытием в своём новом звучании.

инди

Parks, Squares And Alleys

Типография

Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

14 октября, суббота, 20.00

Приходите в «Типографию» отметить трехлетие группы Parks, Squares and Alleys. Вас ждёт непринужденный инди-поп, такого же естественного и непосредственного как солнце, проглядывающее сквозь деревья во время прогулки. В начале вечера будут играть туляки RAVELS, сложившуюся под влиянием современных корифеев пост-панка, а потом на сцену выйдут именинники.

А если одного вечера вам мало, оставайтесь на ночь — здесь наступит Bass Time.

диско

Krjuk

Rob Roy Bar

Тула, проспект Ленина 85, корпус 5 (Ликёрка Лофт)

14 октября, суббота, 18.00

Вход свободный

Krjuk — диджей и музыкант из Санкт-Петербурга, участник группы 7he Myriads, любитель аналоговых синтезаторов и частотных модуляций. Алексей не стесняется в своих сетах показывать музыкальную палитру жанров и гармоний, стараясь не ограничиваться в стилях.

лучше гор могут быть только горы

Крепкий орешек

Восход, скалодром

Тула, улица Ф. Энгельса, 62 (5 этаж)

14−15 октября

Наступает яркая осень, с желтыми коврами и бархатными переливами, а значит, пришло время снова собрать всех юных друзей-скалолазов. Уже во второй раз скалодром «Восход» проводит Детско-юношеский кубок «Крепкий орешек». В этом году состоится один этап кубка, по результатам которого будут подведены итоги и награждены победители. Гостей ждет уютная атмосфера, спортсменов — честная и справедливая борьба.

поэзия

Горохов (65 кг)

Барабан, арт-площадка

Тула, пр. Ленина, 27, 2 этаж

(Тульский историко-архитектурный музей, «Старая Тульская Аптека»)

13 октября, пятница, 20.00

300 Р

За спиной Владимира три высших образования, три выпущенных сборника стихов и тысячи просмотров его видео на YouTube. В своих с виду простых стихах он всегда выходит за рамки принятого. Созданный им образ простака совершенно расходится с Владимиром Гороховым в жизни. Интеллигентный, умный и приятный, поэт намеренно использует заезженные, застрявшие в сознании фразы и слова. Но в то же время эти строки идут прямо из сердца. Его стихи всегда несут в себе гигабайты оптимизма, жизненной наблюдательности, мудрости и искренности.

а что в кино?

12 октября начался показ кинопремьер, а мы вам о них расскажем. Кстати, только на Myslo вы сможете найти не только расписание всех кинотеатров Тулы, но и расписание кинотеатров Новомосковска, Алексина, Богородицка, Киреевска и других городов Тульской области.

На глубине шести футов

После окончания блестящей спортивной карьеры Эрик Лемарк, олимпийский чемпион мира по хоккею, уже не может жить без адреналина. Теперь драйв он находит в наркотиках и сноуборде. Когда лыжный патруль в горах Маммос (Калифорния) закрыл все трассы из-за надвигающейся бури, Лемарк решил сделать последний спуск… Восемь дней среди льдов и отчаяния, восемь суток битвы за жизнь. Смотрите фильм «На глубине шести футов» в кинотеатрах Тулы и области.

Заклятье. Наши дни

Священника заключают в тюрьму за убийство монахини, над которой он проводил обряд экзорцизма. Любознательная журналистка пытается выяснить, убил ли тот психически больную женщину, или действительно проиграл сражение с демонической сущностью. Смотрите продолжение ужастика «Заклятие» в кинотеатрах Тулы и области.

Салют-7

1985 год. Советская космическая станция «Салют-7», находящаяся на орбите в беспилотном режиме, неожиданно перестает отвечать на сигналы, посылаемые из центра управления полетом. Падение станции, являющейся гордостью советской науки и космонавтики, может обернуться не только потерей имиджа страны, но и трагедией с человеческими жертвами. Чтобы узнать причины аварии и предотвратить катастрофу, необходимо отправить на орбиту людей. Однако никто никогда не стыковался в космосе с неуправляемым объектом. Полет к станции «Салют-7» до сих пор считается, с технической точки зрения, самым сложным в истории мировой космонавтики.

My Little Pony в кино

Король Шторм хочет лишить пони магии и захватывает Кантерлот. Под угрозой будущее всей Эквестрии! Чтобы остановить злодея, пони покидают родные края и отправляются в путешествие, полное чудес и опасностей. Им предстоит покорить волшебные горы, погрузиться в подводные миры и даже оказаться на летучем пиратском корабле. My Little Pony уже в кино!

Аритмия

В прокат вышел фильм «Аритмия» с очаровательной и всеми любимой Ириной Горбачёвой в главной роли. Олег — талантливый врач, работает на «скорой», которая мчится от пациента к пациенту. Олег знает: его приезд может изменить всё. Каждый его успех делает мир лучше. Самое важное — там, где он пытается совершить невозможное. А остальное может подождать: семья, карьера, своя жизнь… Что с ней случилось? Пока Олег спасал других, жена отчаялась и решила подать на развод, а в больнице появился новый начальник, который печется только о статистике и правилах. А Олег все спешит с вызова на вызов, несется по улице, чтобы всё изменить. И кто знает, какая задача легче: спасать других или спасти себя?

Кстати, 14 октября вы сможете обсудить фильм «Аритмия» после сеанса в «ДКЖ кино», приняв участие в очередной встрече ценителей качественного синематографа «Кино XXI век».

Эгон Шиле: Смерть и дева

Эгон Шиле — один из самых скандальных и провокационных художников Вены первой половины XX века. Неисправимый ловелас, вечно искавший вдохновения в объятиях женщин, Шиле, тем не менее, пронес через всю жизнь привязанность к двум самым важным для него женщинам. Это Герти, его младшая сестра и первая муза, и Волли, первая любовь художника, увековеченная им на знаменитой картине «Смерть и дева».

Сделано в Америке

И напоследок — биографический фильм «Сделано в Америке» с неотразимым Томом Крузом в главной роли. Он был самым юным пилотом Боинга 747 в США, а уже через несколько лет стал одним из богатейших людей в Америке. Его стиль жизни был столь же экстремальным, как и его бизнес. Закрытые приемы, роскошные блондинки, крутые тачки и рисковые сделки. Он обладал талантом делать деньги из воздуха.