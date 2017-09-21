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Parks, Squares And Alleys

Parks, Squares And Alleys

3 года назад группа Parks, Squares And Alleys сыграла свой первый концерт в Москве, и теперь едет в свой первый тур.

Группа Parks, Squares and Alleys отметит в этом году своё трёхлетие. Проект, зародившийся на Дальнем Востоке России и позже перебравшийся в Москву, с успехом может примерить на себя платье новых романтиков. Хрупкие песни на английском языке, чудесный самобытный лоуфайный звук, чувство вкуса и гармоничность делает их незабываемыми. Музыка для всех страждущих и влюблённых, готовых окунуться в омут чувств с головой.

Билеты по 300 рублей вы можете купить в магазине BWComics и кофейне «ЗЁРНА».

Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
14 октября 2017, суббота
20:00
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