3 года назад группа Parks, Squares And Alleys сыграла свой первый концерт в Москве, и теперь едет в свой первый тур.

Группа Parks, Squares and Alleys отметит в этом году своё трёхлетие. Проект, зародившийся на Дальнем Востоке России и позже перебравшийся в Москву, с успехом может примерить на себя платье новых романтиков. Хрупкие песни на английском языке, чудесный самобытный лоуфайный звук, чувство вкуса и гармоничность делает их незабываемыми. Музыка для всех страждущих и влюблённых, готовых окунуться в омут чувств с головой.

Билеты по 300 рублей вы можете купить в магазине BWComics и кофейне «ЗЁРНА».