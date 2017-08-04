Симфоническое рок-шоу RockestraLive — снова в Туле!

Яркий, энергичный, современный симфонический оркестр представит вашему вниманию уникальное шоу. Самые известные рок-хиты превратятся в классическую музыку, не растеряв динамики. Песни Limp Bizkit, Nickelback, Gorillaz, Franz Ferdinand, The White Stripes и многих других групп станут для вас настоящим открытием в своём новом звучании.

Программа оркестра позволит объединить поклонников сразу многих рок-групп, а также любителей академического исполнения. Неожиданное звучание сопровождает уникальный видеоряд, который позволяет зрителям погрузиться в атмосферу настоящей сказки.

Билеты от 700 Р. Подробнее.