Заклятье. Наши дни
Страна:
Великобритания, Румыния, 2017
Премьера:
в РФ 12.10.2017
Режиссер:
Ксавье Жанс
Актеры:
Софи Куксон, Корнелиу Улич, Бриттани Эшворт, Мэтью Заяц, Диана Владу, Раду Банзару, Хавьер Ботет, Иван Гонсалес
Жанр:
ужасы, детектив
Продолжительноcть:
90 мин
Священника заключают в тюрьму за убийство монахини, над которой он проводил обряд экзорцизма. Любознательная журналистка пытается выяснить, убил ли тот психически больную женщину, или действительно проиграл сражение с демонической сущностью.
Сегодня
|15:20
|Победа (Новомосковск)
|20:40
|Победа (Новомосковск)
|22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:15
|Победа (Новомосковск)
|00:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|15:20
|Победа (Новомосковск)
|20:40
|Победа (Новомосковск)
|22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:15
|Победа (Новомосковск)
|00:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 октября, суббота
|15:20
|Победа (Новомосковск)
|20:40
|Победа (Новомосковск)
|22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:15
|Победа (Новомосковск)
|00:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 октября, воскресенье
|15:20
|Победа (Новомосковск)
|20:40
|Победа (Новомосковск)
|22:15
|Победа (Новомосковск)
16 октября, понедельник
|15:20
|Победа (Новомосковск)
|20:40
|Победа (Новомосковск)
|22:15
|Победа (Новомосковск)
17 октября, вторник
|15:20
|Победа (Новомосковск)
|20:40
|Победа (Новомосковск)
|22:15
|Победа (Новомосковск)
18 октября, среда
|15:20
|Победа (Новомосковск)
|20:40
|Победа (Новомосковск)
|22:15
|Победа (Новомосковск)
Сегодня
|Победа (Новомосковск)
|
15:20
20:40
22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:10
00:05
Завтра
|Победа (Новомосковск)
|
15:20
20:40
22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:10
00:05
14 октября, суббота
|Победа (Новомосковск)
|
15:20
20:40
22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:10
00:05
15 октября, воскресенье
|Победа (Новомосковск)
|
15:20
20:40
22:15
16 октября, понедельник
|Победа (Новомосковск)
|
15:20
20:40
22:15
17 октября, вторник
|Победа (Новомосковск)
|
15:20
20:40
22:15
18 октября, среда
|Победа (Новомосковск)
|
15:20
20:40
22:15