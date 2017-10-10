Заклятье. Наши дни

Страна: Великобритания, Румыния, 2017

Премьера: в РФ 12.10.2017

Режиссер: Ксавье Жанс

Актеры: Софи Куксон, Корнелиу Улич, Бриттани Эшворт, Мэтью Заяц, Диана Владу, Раду Банзару, Хавьер Ботет, Иван Гонсалес

Жанр: ужасы, детектив

Продолжительноcть: 90 мин

Священника заключают в тюрьму за убийство монахини, над которой он проводил обряд экзорцизма. Любознательная журналистка пытается выяснить, убил ли тот психически больную женщину, или действительно проиграл сражение с демонической сущностью.