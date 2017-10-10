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Заклятье. Наши дни

Заклятье. Наши дни

Страна:
Великобритания, Румыния, 2017
 
Премьера:
в РФ 12.10.2017
 
Режиссер:
Ксавье Жанс
  
Актеры:
Софи Куксон, Корнелиу Улич, Бриттани Эшворт, Мэтью Заяц, Диана Владу, Раду Банзару, Хавьер Ботет, Иван Гонсалес
  
Жанр:
ужасы, детектив
  
Продолжительноcть:
90 мин
  

 

Священника заключают в тюрьму за убийство монахини, над которой он проводил обряд экзорцизма. Любознательная журналистка пытается выяснить, убил ли тот психически больную женщину, или действительно проиграл сражение с демонической сущностью.

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Сегодня
15:20 Победа (Новомосковск)
20:40 Победа (Новомосковск)
22:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:15 Победа (Новомосковск)
00:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
15:20 Победа (Новомосковск)
20:40 Победа (Новомосковск)
22:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:15 Победа (Новомосковск)
00:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 октября, суббота
15:20 Победа (Новомосковск)
20:40 Победа (Новомосковск)
22:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:15 Победа (Новомосковск)
00:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 октября, воскресенье
15:20 Победа (Новомосковск)
20:40 Победа (Новомосковск)
22:15 Победа (Новомосковск)
16 октября, понедельник
15:20 Победа (Новомосковск)
20:40 Победа (Новомосковск)
22:15 Победа (Новомосковск)
17 октября, вторник
15:20 Победа (Новомосковск)
20:40 Победа (Новомосковск)
22:15 Победа (Новомосковск)
18 октября, среда
15:20 Победа (Новомосковск)
20:40 Победа (Новомосковск)
22:15 Победа (Новомосковск)
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