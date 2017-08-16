F.P.G.
Бесстрашная и бескомпромиссная, беспрестанно ломающая стереотипы команда F.P.G презентует новый сингл!
15 октября в клубе М2 сойдутся дерзость, молодость, любовь и злой рок.
Не так давно, в 2015 году группа выпустила пятый студийный альбом «Сквозь Ненависть» собравший вокруг себя массу противоречий и споров, что обращает внимание на исключительную многогранность творчества коллектива. Сегодня светочи панк-рока и всё те же неутомимые борцы с занудством и жиром готовы к новому удару по апатии серости будней!
Телефон для справок 8−950−903−06−13.
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
15 октября 2017, воскресенье
18:00