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F.P.G.

F.P.G.

Бесстрашная и бескомпромиссная, беспрестанно ломающая стереотипы команда F.P.G презентует новый сингл!

15 октября в клубе М2 сойдутся дерзость, молодость, любовь и злой рок.

Не так давно, в 2015 году группа выпустила пятый студийный альбом «Сквозь Ненависть» собравший вокруг себя массу противоречий и споров, что обращает внимание на исключительную многогранность творчества коллектива. Сегодня светочи панк-рока и всё те же неутомимые борцы с занудством и жиром готовы к новому удару по апатии серости будней!

Телефон для справок 8−950−903−06−13.

Где и когда?
М2, рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
15 октября 2017, воскресенье
18:00
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