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2rbina 2rista

2rbina 2rista

Уральская рэп-группа 2rbina 2rista презентует свой новый альбом — «F*ckality».

2rbina 2rista, как рэп-проект новой уральской школы, полноценно задышал полной грудью в апреле 2011 года. Идея создания группы приходила в головы её участников Рэнто и Макса ещё в 2009 году, но дальше нескольких трэков, записанных «по-приколу», дело не пошло. В 2011 проект был реанимирован приходом в группу дрэдастого растамана с карибским именем — Дан Айла, который научил Рэнто и Макса оптимально использовать свой потенциал в хип-хоп-русле.

Где и когда?
М2, рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
13 октября 2017, пятница
19:00
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