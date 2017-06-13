Уральская рэп-группа 2rbina 2rista презентует свой новый альбом — «F*ckality».

2rbina 2rista, как рэп-проект новой уральской школы, полноценно задышал полной грудью в апреле 2011 года. Идея создания группы приходила в головы её участников Рэнто и Макса ещё в 2009 году, но дальше нескольких трэков, записанных «по-приколу», дело не пошло. В 2011 проект был реанимирован приходом в группу дрэдастого растамана с карибским именем — Дан Айла, который научил Рэнто и Макса оптимально использовать свой потенциал в хип-хоп-русле.