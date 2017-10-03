Крепкий орешек
Наступает яркая осень, с желтыми коврами и бархатными переливами, а значит, пришло время снова собрать всех юных друзей-скалолазов.
Уже во второй раз скалодром «Восход» проводит Детско-юношеский кубок «Крепкий орешек». В этом году состоится один этап кубка, по результатам которого будут подведены итоги и награждены победители.
Гостей ждет уютная атмосфера, спортсменов — честная и справедливая борьба.
Где и когда?
Тула, улица Ф. Энгельса, 62 (5 этаж)
14 октября 2017, суббота
09:00
15 октября 2017, воскресенье
09:00