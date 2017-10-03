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Крепкий орешек

Крепкий орешек

Наступает яркая осень, с желтыми коврами и бархатными переливами, а значит, пришло время снова собрать всех юных друзей-скалолазов.

Уже во второй раз скалодром «Восход» проводит Детско-юношеский кубок «Крепкий орешек». В этом году состоится один этап кубка, по результатам которого будут подведены итоги и награждены победители.

Гостей ждет уютная атмосфера, спортсменов — честная и справедливая борьба.

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Где и когда?
Восход, скалодром
Тула, улица Ф. Энгельса, 62 (5 этаж)
14 октября 2017, суббота
09:00
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15 октября 2017, воскресенье
09:00
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