Сквер Льва Толстого в Туле признали лучшей практикой благоустройства в России

Сквер имени Л. Н. Толстого в Туле включен в федеральный реестр лучших практик благоустройства за 2025 год. Соответствующее решение приняла экспертная комиссия при Минстрое РФ, оценив проекты по всей стране.
При формировании реестра учитывались:
- качество и долговечность выполненных работ;
- применение современных и оригинальных решений;
- экономический и, главное, социальный эффект для города.
Проект сквера получил высокую оценку по всем этим критериям, что позволило ему войти в число лучших практик России.
Символично, что именно этот сквер стал победителем Всероссийского голосования за объекты благоустройства. Он был выбран самими жителями Тулы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Инфраструктура для жизни»). Это подтверждает: люди действительно хотели, чтобы эта территория преобразилась.