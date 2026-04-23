Сквер Льва Толстого в Туле признали лучшей практикой благоустройства в России

Об этом рассказал глава региона Дмитрий Миляев.

Сквер имени Л. Н. Толстого в Туле включен в федеральный реестр лучших практик благоустройства за 2025 год. Соответствующее решение приняла экспертная комиссия при Минстрое РФ, оценив проекты по всей стране.

При формировании реестра учитывались:

  • качество и долговечность выполненных работ;
  • применение современных и оригинальных решений;
  • экономический и, главное, социальный эффект для города.

Проект сквера получил высокую оценку по всем этим критериям, что позволило ему войти в число лучших практик России.

Символично, что именно этот сквер стал победителем Всероссийского голосования за объекты благоустройства. Он был выбран самими жителями Тулы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Инфраструктура для жизни»). Это подтверждает: люди действительно хотели, чтобы эта территория преобразилась.

