Он сказал: «Поехали!»

« – И махнул рукой!..» 12 апреля исполняется ровно 65 лет с того исторического момента, как первый человек в мире, советский летчик Юрий Гагарин покорил космос.

Советский летчик-испытатель Юрий Гагарин в 27 лет стал первым в мире космонавтом.

В сегодняшней «космической ностальгии» – воспоминания тогдашних мальчишек, заставших первый полет человека к звездам.

Время первых

Пройти первым в неизвестное, выдержать все испытания…. Утром 12 апреля 1961 года в 9 часов 7 минут с космодрома «Байконур» стартовал первый в мире пилотируемый космический корабль, в котором находился первый в истории человечества космонавт – совет­ский летчик-испытатель. Но многие из граждан СССР, для которых учебный и трудовой день уже начался, узнали об этом событии из радиоэфира.

И то не сразу: спустя час с момента старта ракеты привычные советские программы прервал знакомый голос – сенсацию, как и все самые важнейшие сообщения тех лет, озвучил в радиоэфире на всю страну Юрий Левитан.

– Говорит Москва, работают все радиостанции Советского Союза! Московское время 10 часов 2 минуты. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полёте человека в космическое пространство! 12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый космический корабль «Восток-1» с человеком на борту!

Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника «Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических республик, летчик, майор Гагарин Юрий Алексеевич.

Советский человек полетел в космос!

Новость было очень неожиданной и радостной – всеобщему ликованию не было предела! Еще бы: первым человеком, который полетел в космос, стал гражданин СССР!

Вспоминает тульский пенсионер Александр Созин, 73 года.

Александр Созин – Когда 12 апреля 1961 года в космос полетел Юрий Алексеевич Гагарин, был обычный учебный день. Всех учащихся начальных классов в нашей школе вывели в коридор, построили в три шеренги. Наш учитель географии Николай Никифорович, который был одновременно и секретарем парт­бюро школы, громко и торжественно объявил: «В то время, пока вы овладеваете знаниями под мирным небом Союза Советских Социалистических республик, в космос полетел советский человек, майор Юрий Алексеевич Гагагин!» Мы, конечно, обрадовались и дружно крикнули в ответ «Ура-а-а-а!». Нам тогда было по девять лет. Конечно же, по случаю первого полёта человека в космос самой популярной во дворе стала игра «в ракету»! Самыми распространенными в те годы были металлические модели и даже горки в форме ракет. В тот день взрослые вышли на демонстрацию – все шли нарядные и ликовали!

После 12 апреля 1961 года у советских космонавтов было еще много достижений – выход в открытый космос, стыковка, полёт первой женщины-космонавта... Но первый в мире полет человека в космос остался в памяти навсегда.

Как Юрий Гагарин шнурки завязывал

Вспоминает Георгий Готесман, инженер, мемуарист.

Григорий Готесман – Мне тогда было семь лет, по радио шла какая-то передача, и детский хор старательно выводил слова песенки:

– Партии спасибо ото всех ребят! Тут трансляция прервалась, и зазвучали позывные радио «Маяк» – всем известный мотив песни «Подмосковные вечера». После нескольких проигрышей я услышал знакомый голос легендарного диктора Юрия Левитана. Он сообщил, что выполнен первый в истории человечества полёт на космической ракете «Восток-1» вокруг планеты Земля. Время спустя генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев зачитал торжественный доклад, а Юрий Гагарин по пути к трибуне завязал так не вовремя развязавшийся шнурок на правом ботинке. Народное ликование было масштабным – сопоставимым с Днём Победы! После этого Гагарина много возили по зарубежным странам, где награждали медалями и орденами. Тогда молодые мамы часто называли сыновей именем Юрий, в честь первого в мире космонавта – страна им гордилась!

Как прошёл полет

За время своего исторического полета Гагарин преодолел расстояние, равное почти 41 000 км. По сведениям инженерных служб космодрома «Байконур», общее время составило 108 минут. За это время космический корабль «Восток-1» с Юрием Гагариным на борту, весивший около 4,7 тонны, успел сделать всего один полный виток вокруг нашей планеты. При этом корабль летел со скоростью 27 000 км/ч!

Посадка «Востока» произо­шла в 10 часов 53 минуты в районе деревни Смеловка Саратовской области. Именно в этих местах Юрий Гагарин совершал свои первые учебно-тренировочные полеты, когда проходил обучение в летном училище. При посадке первый космонавт катапультировался из спасательного модуля и приземлился отдельно от него.

А знаете ли вы, что…

…Юрий Гагарин отправился в космос старшим лейтенантом, а вернулся в звании майора.

…официальная кинохроника сохранила кадры, на которых Гагарин завязывает шнурок на правом ботинке – по пути к трибуне, где его ждет генсек Никита Хрущев.

…вместо Юрия Гагарина первым в космос мог полететь летчик Герман Титов.

…О первом космонавте его коллеги всегда отзывались как о добром и умном человеке, умеющем на равных разговаривать и с пионерами, и с академиками. Кинохроника тех лет сохранила трогательный момент: в своем докладе по возвращении из первого космического путешествия Юрий Алексеевич Гагарин сказал: «Я вижу Землю! Она так прекрасна!»

Только цифры

* 6 летчиков было в отряде космонавтов, из которых в итоге был выбран Юрий Гагарин.

* 1 виток вокруг Земли совершил космический первопроходец Юрий Гагарин.