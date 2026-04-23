Тула подала заявку на звание культурной столицы года

Фото Алексея Пирязева.

Прием заявок еще продолжается, но уже сейчас известно, кто составит конкуренцию региональному центру. В гонке за статус главного культурного центра страны через два года Туле предстоит обойти как минимум 15 соперников. О промежуточных итогах конкурса рассказал ТАСС.

Заявки на конкурс уже подали Великий Новгород, Владимир, Калуга, Рязань, Ярославль, Ростов-на-Дону. Список может расшириться.

Пока у Тулы есть время подготовить сильную презентацию. Заявки принимаются через портал «Госуслуги» до конца июня. Летом сформируют список финалистов, которые представят свои программы, а победитель будет назван в декабре 2026 года. Напомним, что Москва, Санкт-Петербург и города — победители прошлых лет в борьбе не участвуют.

Конкурс «Культурная столица года» стартовал в 2023 году. Принять в нем участие могут команды административных центров и городских округов с населением от 200 тысяч человек. В этом году культурной столицей стал Омск, в 2027 году будет Челябинск. Станет ли Тула культурным центром в 2028 году, узнаем в конце года.