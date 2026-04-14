Черный двор в кино

Страна:
Киргизия, Казахстан
 
Премьера:
23.04.2026
 
Режиссер:
Данияр Болотбеков
  
Актеры:
Рауан Ахмедов, Айбар Салы, Рузиль Минекаев, Дамир Амангельдин, Акжол Примбетов, Нышанбек Жубанаев, Актан Кадырбеков, Азиз Бейшеналиев, Марат Амираев, Эльдияр Джарашев
  
Жанр:
Драматический, Криминальный
  
Продолжительноcть:
129 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

В Черном дворе детство закончилось. Друзья Муха и Боб оказались по разные стороны решетки: один готовит побег, другой вынужден его прикрывать. Теперь им предстоит выбрать — по совести или по понятиям, ведь от этого зависит, кто из них выйдет на свободу, а кто — останется пленником прошлого.

