Черный двор в кино

Страна: Киргизия, Казахстан

Премьера: 23.04.2026

Режиссер: Данияр Болотбеков

Актеры: Рауан Ахмедов, Айбар Салы, Рузиль Минекаев, Дамир Амангельдин, Акжол Примбетов, Нышанбек Жубанаев, Актан Кадырбеков, Азиз Бейшеналиев, Марат Амираев, Эльдияр Джарашев

Жанр: Драматический, Криминальный

Продолжительноcть: 129 минут

Возрастные ограничения: 18+

В Черном дворе детство закончилось. Друзья Муха и Боб оказались по разные стороны решетки: один готовит побег, другой вынужден его прикрывать. Теперь им предстоит выбрать — по совести или по понятиям, ведь от этого зависит, кто из них выйдет на свободу, а кто — останется пленником прошлого.