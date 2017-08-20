Аритмия
Страна:
Россия, 2017
Премьера:
в РФ 05.10.2017
Режиссер:
Борис Хлебников
Актеры:
Александр Яценко, Ирина Горбачева, Николай Шрайбер, Максим Лагашкин, Альбина Тиханова, Александр Самойленко, Елена Дробышева, Евгений Муравин, Анна Котова, Надежда Маркина
Жанр:
драма
Продолжительноcть:
116 мин
Олег — талантливый врач, работает на «скорой», которая мчится от пациента к пациенту. Олег знает: его приезд может изменить всё. Каждый его успех делает мир лучше. Самое важное — там, где он пытается совершить невозможное. А остальное может подождать: семья, карьера, своя жизнь… Что с ней случилось? Пока Олег спасал других, жена отчаялась и решила подать на развод, а в больнице появился новый начальник, который печется только о статистике и правилах. А Олег все спешит с вызова на вызов, несется по улице, чтобы всё изменить. И кто знает, какая задача легче: спасать других или спасти себя?
Сегодня
|11:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:00
|Киносити
|16:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:30
|ДКЖкино
|21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:30
|ДКЖкино
|21:55
|Киносити
Завтра
|11:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:00
|Киносити
|16:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:30
|ДКЖкино
|21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:30
|ДКЖкино
|21:55
|Киносити
14 октября, суббота
|11:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:30
|Киносити
|16:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:35
|ДКЖкино
|18:30
|ДКЖкино
|20:25
|Киносити
|21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:35
|ДКЖкино
Сегодня
|ДКЖкино
|
17:30
21:30
|Киносити
|
14:00
21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:10
16:20
21:00
Завтра
|ДКЖкино
|
17:30
21:30
|Киносити
|
14:00
21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:10
16:20
21:00
14 октября, суббота
|ДКЖкино
|
17:35
18:30
21:35
|Киносити
|
14:30
20:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:10
16:20
21:00