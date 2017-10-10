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Кино XXI век: Аритмия

Кино XXI век: Аритмия

«Кино XXI век» — это цикл киновечеров, посвященных современному кино. В рамках проекта вы узнаете чуть больше про современных режиссеров, сможете обсудить новости кино, посмотреть современные авторские фильмы. Автор и ведущий проекта — Антон Хозяшев. Вход свободный.

Страна:
Россия, 2017
 
Премьера:
в РФ 05.10.2017
 
Режиссер:
Борис Хлебников
  
Актеры:
Александр Яценко, Ирина Горбачева, Николай Шрайбер, Максим Лагашкин, Альбина Тиханова, Александр Самойленко, Елена Дробышева, Евгений Муравин, Анна Котова, Надежда Маркина
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
116 мин
  

 

Олег — талантливый врач, работает на «скорой», которая мчится от пациента к пациенту. Олег знает: его приезд может изменить всё. Каждый его успех делает мир лучше. Самое важное — там, где он пытается совершить невозможное. А остальное может подождать: семья, карьера, своя жизнь… Что с ней случилось? Пока Олег спасал других, жена отчаялась и решила подать на развод, а в больнице появился новый начальник, который печется только о статистике и правилах. А Олег все спешит с вызова на вызов, несется по улице, чтобы всё изменить. И кто знает, какая задача легче: спасать других или спасти себя?

 

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