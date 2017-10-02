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Горохов (65 кг)

Горохов (65 кг)

За спиной Владимира три высших образования, три выпущенных сборника стихов и тысячи просмотров его видео на YouTube. В своих с виду простых стихах он всегда выходит за рамки принятого. Созданный им образ простака совершенно расходится с Владимиром Гороховым в жизни. Интеллигентный, умный и приятный, поэт намеренно использует заезженные, застрявшие в сознании фразы и слова. Но в то же время эти строки идут прямо из сердца. Его стихи всегда несут в себе гигабайты оптимизма, жизненной наблюдательности, мудрости и искренности.

Можно прочитать все стихи Горохова, но лучше хотя бы один раз услышать их в исполнении автора. Незабываемые впечатления гарантированы!

Количество мест ограничено. Вход только по предварительной брони.

Вход — 300 Р.

Где и когда?
Барабан, арт-площадка
Тула, пр. Ленина, 27, 2 этаж (Тульский историко-архитектурный музей, «Старая Тульская Аптека»)
13 октября 2017, пятница
20:00
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