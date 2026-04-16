Страна: Канада, США

Премьера: 16.04.2026

Режиссер: Бен Уитли

Актеры: Лена Хеди, Боб Оденкерк, Генри Уинклер, Саммер Х.Хауэлл, Брендан Флетчер, Питер Синкода, Джесс МакЛеод, Сидни Сабистон, Дэвид Лоренс Браун, Карсон Наттрасс, Билли МакЛеллан, Лорен Кокран, Райан Аллен, Дэн Де Егер

Жанр: Боевик, Триллер, Криминальный

Продолжительноcть: 91 минута

Возрастные ограничения: 18+

Улисс приезжает в небольшой городок Нормал, чтобы временно занять должность шерифа. Город кажется безопасным, почти сонным и дружелюбным. Но после ограбления банка Улисс обнаруживает преступный заговор, в который вовлечен весь город. Теперь ему предстоит решить, готов ли он пойти до конца и разрушить кажущуюся идиллию.