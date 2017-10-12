Фото из архива Myslo.

Уже завтра, 13 октября, в Туле стартует новый баскетбольный сезон. В 19.00 в СК «Новое поколение» БК «Арсенал» сыграется с ярославским «Буревестником». Вторая игра пройдет на следующий день — 14 октября в 14.00.

Напомним, что тульская команда отлично выступила в прошлом сезоне. По итогам турнира «Арсенал» вышел в Суперлигу-2.

Для своих болельщиков БК «Арсенал» организует автобусные рейсы, которые доставят вас на домашние игры команды в СК «Новое поколение» и обратно.



13 октября с площади Восстания в 17.30 отходит первый автобус болельщиков на игру. Обратный рейс — в 20.45.



14 октября с площади Восстания в 12.30 отходит автобус до СК «Новое поколение». Обратный рейс — в 15.45.