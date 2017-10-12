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В Туле стартует новый баскетбольный сезон
Фото из архива Myslo.

В Туле стартует новый баскетбольный сезон

В пятницу, 13 октября, БК «Арсенал» сыграет с ярославским «Буревестником».

Уже завтра, 13 октября, в Туле стартует новый баскетбольный сезон. В 19.00 в СК «Новое поколение» БК «Арсенал» сыграется с ярославским «Буревестником». Вторая игра пройдет на следующий день — 14 октября в 14.00.

Напомним, что тульская команда отлично выступила в прошлом сезоне. По итогам турнира «Арсенал» вышел в Суперлигу-2.

 

Для своих болельщиков БК «Арсенал» организует автобусные рейсы, которые доставят вас на домашние игры команды в СК «Новое поколение» и обратно.

13 октября с площади Восстания в 17.30 отходит первый автобус болельщиков на игру. Обратный рейс — в 20.45.

14 октября с площади Восстания в 12.30 отходит автобус до СК «Новое поколение». Обратный рейс — в 15.45.

Команде нужна ваша поддержка!

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:50 +2
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