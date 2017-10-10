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На глубине шести футов

На глубине шести футов

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 12.10.2017
 
Режиссер:
Скотт Во
  
Актеры:
Джош Хартнетт, Мира Сорвино, Сара Дюмон, Кейл Калли, Джейсон Коттл, Остин Р. Грант, Нэйтан Стивенс, Марти МакСорели, Шон Пильц, Ваши Недомански
  
Жанр:
триллер, драма
  
Продолжительноcть:
89 мин
  

После окончания блестящей спортивной карьеры Эрик Лемарк, олимпийский чемпион мира по хоккею, уже не может жить без адреналина. Теперь драйв он находит в наркотиках и сноуборде. Когда лыжный патруль в горах Маммос (Калифорния) закрыл все трассы из-за надвигающейся бури, Лемарк решил сделать последний спуск… Восемь дней среди льдов и отчаяния, восемь суток битвы за жизнь.

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