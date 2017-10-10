На глубине шести футов

Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 12.10.2017

Режиссер: Скотт Во

Актеры: Джош Хартнетт, Мира Сорвино, Сара Дюмон, Кейл Калли, Джейсон Коттл, Остин Р. Грант, Нэйтан Стивенс, Марти МакСорели, Шон Пильц, Ваши Недомански

Жанр: триллер, драма

Продолжительноcть: 89 мин

После окончания блестящей спортивной карьеры Эрик Лемарк, олимпийский чемпион мира по хоккею, уже не может жить без адреналина. Теперь драйв он находит в наркотиках и сноуборде. Когда лыжный патруль в горах Маммос (Калифорния) закрыл все трассы из-за надвигающейся бури, Лемарк решил сделать последний спуск… Восемь дней среди льдов и отчаяния, восемь суток битвы за жизнь.