Сделано в Америке

Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 12.10.2017

Режиссер: Даг Лайман

Актеры: Том Круз, Калеб Лэндри Джонс, Донал Глисон, Джесси Племонс, Сара Райт, Лола Керк, Джейма Мейс, Коннор Триннир, Бенито Мартинес, Джед Риис

Жанр: триллер, биографический

Продолжительноcть: 115 мин

Бюджет: $80 000 000,00

Он был самым юным пилотом Боинга 747 в США, а уже через несколько лет стал одним из богатейших людей в Америке. Его стиль жизни был столь же экстремальным, как и его бизнес. Закрытые приемы, роскошные блондинки, крутые тачки и рисковые сделки. Он обладал талантом делать деньги из воздуха.