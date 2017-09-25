Сделано в Америке
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 12.10.2017
Режиссер:
Даг Лайман
Актеры:
Том Круз, Калеб Лэндри Джонс, Донал Глисон, Джесси Племонс, Сара Райт, Лола Керк, Джейма Мейс, Коннор Триннир, Бенито Мартинес, Джед Риис
Жанр:
триллер, биографический
Продолжительноcть:
115 мин
Бюджет:
$80 000 000,00
Он был самым юным пилотом Боинга 747 в США, а уже через несколько лет стал одним из богатейших людей в Америке. Его стиль жизни был столь же экстремальным, как и его бизнес. Закрытые приемы, роскошные блондинки, крутые тачки и рисковые сделки. Он обладал талантом делать деньги из воздуха.
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