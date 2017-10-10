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Эгон Шиле: Смерть и дева

Эгон Шиле: Смерть и дева

Страна:
Австрия, Люксембург, 2016
 
Режиссер:
Дитер Бернер
  
Актеры:
Ной Сааведра, Валери Пачнер, Мари Юнг, Ларисса Брайдбах, Томас Шуберт, Корнелиус Обонья, Андре Юнг
  
Жанр:
драма, биографический
  
Продолжительноcть:
110 мин
  

Эгон Шиле — один из самых скандальных и провокационных художников Вены первой половины XX века. Неисправимый ловелас, вечно искавший вдохновения в объятиях женщин, Шиле, тем не менее, пронес через всю жизнь привязанность к двум самым важным для него женщинам. Это Герти, его младшая сестра и первая муза, и Волли, первая любовь художника, увековеченная им на знаменитой картине «Смерть и дева».

 

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