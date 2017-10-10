Эгон Шиле: Смерть и дева

Страна: Австрия, Люксембург, 2016

Режиссер: Дитер Бернер

Актеры: Ной Сааведра, Валери Пачнер, Мари Юнг, Ларисса Брайдбах, Томас Шуберт, Корнелиус Обонья, Андре Юнг

Жанр: драма, биографический

Продолжительноcть: 110 мин

Эгон Шиле — один из самых скандальных и провокационных художников Вены первой половины XX века. Неисправимый ловелас, вечно искавший вдохновения в объятиях женщин, Шиле, тем не менее, пронес через всю жизнь привязанность к двум самым важным для него женщинам. Это Герти, его младшая сестра и первая муза, и Волли, первая любовь художника, увековеченная им на знаменитой картине «Смерть и дева».