My Little Pony в кино

Страна: Канада, США, 2017

Премьера: в РФ 12.10.2017

Режиссер: Джейсон Тиссен

Актеры: Узо Адуба, Эмили Блант, Кристин Ченоуэт, Майкл Пенья, Зои Салдана, Лив Шрайбер, Тара Стронг, Тэй Диггз, Эшли Болл, Сиа

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 99 мин

Король Шторм хочет лишить пони магии и захватывает Кантерлот. Под угрозой будущее всей Эквестрии! Чтобы остановить злодея, пони покидают родные края и отправляются в путешествие, полное чудес и опасностей. Им предстоит покорить волшебные горы, погрузиться в подводные миры и даже оказаться на летучем пиратском корабле.