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My Little Pony в кино

My Little Pony в кино

Страна:
Канада, США, 2017
 
Премьера:
в РФ 12.10.2017
 
Режиссер:
Джейсон Тиссен
  
Актеры:
Узо Адуба, Эмили Блант, Кристин Ченоуэт, Майкл Пенья, Зои Салдана, Лив Шрайбер, Тара Стронг, Тэй Диггз, Эшли Болл, Сиа
  
Жанр:
мультфильм, семейный
  
Продолжительноcть:
99 мин
  

 

Король Шторм хочет лишить пони магии и захватывает Кантерлот. Под угрозой будущее всей Эквестрии! Чтобы остановить злодея, пони покидают родные края и отправляются в путешествие, полное чудес и опасностей. Им предстоит покорить волшебные горы, погрузиться в подводные миры и даже оказаться на летучем пиратском корабле.

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Сегодня
10:00 Победа (Новомосковск)
10:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:50 Киносити
11:30 Октябрь
12:30 Алмаз Синема
12:55 Киносити
13:35 Октябрь
14:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:00 Киносити
16:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:40 Алмаз Синема
16:55 Победа (Новомосковск)
17:05 Киносити
Завтра
10:00 Победа (Новомосковск)
10:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:50 Киносити
11:30 Октябрь
12:30 Алмаз Синема
12:55 Киносити
13:35 Октябрь
14:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:00 Киносити
16:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:40 Алмаз Синема
16:55 Победа (Новомосковск)
17:05 Киносити
14 октября, суббота
10:00 Победа (Новомосковск)
10:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:50 Киносити
11:30 Октябрь
12:30 Алмаз Синема
12:55 Киносити
13:35 Октябрь
14:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:00 Киносити
16:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:40 Алмаз Синема
16:55 Победа (Новомосковск)
17:05 Киносити
15 октября, воскресенье
10:00 Победа (Новомосковск)
10:50 Киносити
11:30 Октябрь
12:30 Алмаз Синема
12:55 Киносити
13:35 Октябрь
15:00 Киносити
16:40 Алмаз Синема
16:55 Победа (Новомосковск)
17:05 Киносити
16 октября, понедельник
09:10 Октябрь
10:00 Победа (Новомосковск)
10:50 Киносити
12:30 Алмаз Синема
12:55 Киносити
13:25 Октябрь
15:00 Киносити
16:40 Алмаз Синема
16:55 Победа (Новомосковск)
17:05 Киносити
17 октября, вторник
09:10 Октябрь
10:00 Победа (Новомосковск)
10:50 Киносити
12:30 Алмаз Синема
12:55 Киносити
13:25 Октябрь
15:00 Киносити
16:40 Алмаз Синема
16:55 Победа (Новомосковск)
17:05 Киносити
18 октября, среда
09:10 Октябрь
10:00 Победа (Новомосковск)
10:50 Киносити
12:30 Алмаз Синема
12:55 Киносити
13:25 Октябрь
15:00 Киносити
16:40 Алмаз Синема
16:55 Победа (Новомосковск)
17:05 Киносити
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