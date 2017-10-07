My Little Pony в кино
Страна:
Канада, США, 2017
Премьера:
в РФ 12.10.2017
Режиссер:
Джейсон Тиссен
Актеры:
Узо Адуба, Эмили Блант, Кристин Ченоуэт, Майкл Пенья, Зои Салдана, Лив Шрайбер, Тара Стронг, Тэй Диггз, Эшли Болл, Сиа
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
99 мин
Король Шторм хочет лишить пони магии и захватывает Кантерлот. Под угрозой будущее всей Эквестрии! Чтобы остановить злодея, пони покидают родные края и отправляются в путешествие, полное чудес и опасностей. Им предстоит покорить волшебные горы, погрузиться в подводные миры и даже оказаться на летучем пиратском корабле.
Сегодня
|10:00
|Победа (Новомосковск)
|10:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:50
|Киносити
|11:30
|Октябрь
|12:30
|Алмаз Синема
|12:55
|Киносити
|13:35
|Октябрь
|14:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:00
|Киносити
|16:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:40
|Алмаз Синема
|16:55
|Победа (Новомосковск)
|17:05
|Киносити
Завтра
|10:00
|Победа (Новомосковск)
|10:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:50
|Киносити
|11:30
|Октябрь
|12:30
|Алмаз Синема
|12:55
|Киносити
|13:35
|Октябрь
|14:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:00
|Киносити
|16:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:40
|Алмаз Синема
|16:55
|Победа (Новомосковск)
|17:05
|Киносити
14 октября, суббота
|10:00
|Победа (Новомосковск)
|10:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:50
|Киносити
|11:30
|Октябрь
|12:30
|Алмаз Синема
|12:55
|Киносити
|13:35
|Октябрь
|14:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:00
|Киносити
|16:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:40
|Алмаз Синема
|16:55
|Победа (Новомосковск)
|17:05
|Киносити
15 октября, воскресенье
|10:00
|Победа (Новомосковск)
|10:50
|Киносити
|11:30
|Октябрь
|12:30
|Алмаз Синема
|12:55
|Киносити
|13:35
|Октябрь
|15:00
|Киносити
|16:40
|Алмаз Синема
|16:55
|Победа (Новомосковск)
|17:05
|Киносити
16 октября, понедельник
|09:10
|Октябрь
|10:00
|Победа (Новомосковск)
|10:50
|Киносити
|12:30
|Алмаз Синема
|12:55
|Киносити
|13:25
|Октябрь
|15:00
|Киносити
|16:40
|Алмаз Синема
|16:55
|Победа (Новомосковск)
|17:05
|Киносити
17 октября, вторник
|09:10
|Октябрь
|10:00
|Победа (Новомосковск)
|10:50
|Киносити
|12:30
|Алмаз Синема
|12:55
|Киносити
|13:25
|Октябрь
|15:00
|Киносити
|16:40
|Алмаз Синема
|16:55
|Победа (Новомосковск)
|17:05
|Киносити
18 октября, среда
|09:10
|Октябрь
|10:00
|Победа (Новомосковск)
|10:50
|Киносити
|12:30
|Алмаз Синема
|12:55
|Киносити
|13:25
|Октябрь
|15:00
|Киносити
|16:40
|Алмаз Синема
|16:55
|Победа (Новомосковск)
|17:05
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
12:30
16:40
|Киносити
|
10:50
12:55
15:00
17:05
|Октябрь
|
11:30
13:35
|Победа (Новомосковск)
|
10:00
16:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
14:25
16:35
Завтра
|Алмаз Синема
|
12:30
16:40
|Киносити
|
10:50
12:55
15:00
17:05
|Октябрь
|
11:30
13:35
|Победа (Новомосковск)
|
10:00
16:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
14:25
16:35
14 октября, суббота
|Алмаз Синема
|
12:30
16:40
|Киносити
|
10:50
12:55
15:00
17:05
|Октябрь
|
11:30
13:35
|Победа (Новомосковск)
|
10:00
16:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
14:25
16:35
15 октября, воскресенье
|Алмаз Синема
|
12:30
16:40
|Киносити
|
10:50
12:55
15:00
17:05
|Октябрь
|
11:30
13:35
|Победа (Новомосковск)
|
10:00
16:55
16 октября, понедельник
|Алмаз Синема
|
12:30
16:40
|Киносити
|
10:50
12:55
15:00
17:05
|Октябрь
|
09:10
13:25
|Победа (Новомосковск)
|
10:00
16:55
17 октября, вторник
|Алмаз Синема
|
12:30
16:40
|Киносити
|
10:50
12:55
15:00
17:05
|Октябрь
|
09:10
13:25
|Победа (Новомосковск)
|
10:00
16:55
18 октября, среда
|Алмаз Синема
|
12:30
16:40
|Киносити
|
10:50
12:55
15:00
17:05
|Октябрь
|
09:10
13:25
|Победа (Новомосковск)
|
10:00
16:55