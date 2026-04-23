СК проверит приемную семью из Тулы, где постоянно кричат и плачут маленькие дети

На проблему обратили внимание соседи семьи: они живут «как в фильме ужасов», дети в семье меняются, а обстановка нет.

Кадр из передачи "Мужское и женское".

Накануне в одном из ток-шоу подняли проблему применой семьи из Тулы. На передачу пришла тулячка Лилия Б. Она просит спасти детей своей соседки Оксаны. Ее семья — приемная, сейчас в ней трое маленьких детей.

По словам Лилии, жильцы дома живут «как в фильме ужасов». В небольшом доме на несколько семей два года назад поселилась женщина с приёмными детьми. И с тех пор они каждый день слышат крики и непрекращающийся детский плач. Дети плачут часами без перерыва.

Редакция ток-шоу выяснила: летом 2024 года у соседки были другие дети, которые тоже постоянно кричали и плакали, но вскоре они куда-то исчезли, и к зиме в семье появились другие малыши.

На передаче выясняли, что же на самом деле происходит в этой семье и нужна ли детям помощь.

История туляков заинтересовала главу СКР Александра Бастрыкина.

«В эфире федерального телеканала обсуждалось ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию трех малолетних приемных детей в Тульской области. Сообщается, что в семье отсутствуют необходимые условия для проживания детей с особенностями развития», — сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи начали проверку по статье о халатности. Бастрыкин затребовал доклад и. о. руководителя СУ СК России по Тульской области Никольского о ходе проверки.