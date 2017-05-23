История «Арии» продолжается вот уже четвёртое десятилетие. На счету группы 12 полноформатных студийных альбомов, около ста песен, рассказывающих совершенно различные истории. И, конечно же, поклонники хотят услышать на концертах все написанные когда-либо треки.

Однако концерты всегда строго ограничены по времени и за 2 — 2,5 часа музыканты могут исполнить лишь малую толику того, что было создано ими за все эти годы.

Новый концертный тур «Арии» «Для слабых места нет» стартовал уже весной 2017 года. Составляя концертные программы, музыканты не всегда ориентируются на пожелания поклонников. Но на этот раз музыканты решили полностью доверить составление турового сет-листа именно фэнам, предложив им прислать список песен, которые они бы хотели услышать на концертах любимой группы! Подчёркиваем — это должен быть не список песен с самым высоким рейтингом, а список тех песен, которые хотелось бы услышать в предстоящем туре 2017 года.

Именно треки, вошедшие в эти списки и набравшие наибольшее количество голосов попадут в сет-лист грядущего тура «Арии».

Справки по телефонам: 55−00−24, 8−905−621−60−02. Билеты в Большом универмаге и Myslo-кассе.