Один день: Как работает патрульно-постовая служба
Журналисты Myslo заступили на дежурство вместе с экипажем ППС.
Будни сотрудников патрульно-постовой службы не похожи на приключенческое кино, но именно эти люди следят за порядком и спокойствием на наших улицах.
В каждом районе дежурит минимум один экипаж ППС и несколько пеших патрулей. Журналисты Myslo отправились на дежурство вместе с инспекторами второй роты ОБ ППСП УМВД России по Туле Михаилом Токаревым и Денисом Безюряевым. Под нашим контролем оказался Привокзальный район города.
Журналисты замаскировались под сотрудников полиции, надели форму и выезжали на все вызовы вместе с экипажем ППС. И хотя женщин в патрульно-постовой службе немного, теперь мы точно знаем: с девушками-полицейскими люди охотнее делятся своими историями.
Кровавые разборки и убийства — происшествия, на которые выезжают оперативные сотрудники. Задача же экипажа патрульно-постовой службы — следить за спокойствием на улице и выезжать на сообщения о мелких беспорядках.
Сотрудники заступают на службу на 24 часа. Но самое активное время у дебоширов — поздний вечер и ночь, поэтому в это время работать приходится больше.
Денис Безюряев
– У нас день на день не приходится. Бывает, заступаем на дежурство, и минуты нет, чтобы выдохнуть, только и успеваем ездить по вызовам, а иногда в районе спокойно, — делится Денис. — До конца предугадать невозможно, но очевидно, что вечер пятницы и субботы всегда самый «интересный».
Пока мы пытаемся узнать как можно больше о работе полицейских, из дежурной части поступает вызов: в доме на одной из улиц Мясново произошла семейная ссора между матерью и сыном. ППС сразу узнала адрес: здесь полиция была уже несколько раз.
На месте нас ждет участковый. В семейных конфликтах порой одна патрульно-постовая служба разобраться не в силах. Если вызов с адреса поступает несколько раз, за семьей организовывают особый контроль.
В небольшом частном доме нас с порога встречает пожилая женщина. Она не может сдержать эмоций:
- Он напивается и ругается на меня по-всякому. Пришла, а он валялся на полу… Говорит, прибью… Я такие оскорбления выслушиваю! Горе мое, что мой сын стал таким пьяницей. Ни совести, ни жалости к собственной матери!
Когда на месте появились сотрудники полиции, разбушевавшийся мужчина тут же утихомирился. Патрульные говорят, так и бывает в большинстве случаев: люди в погонах часто одним видом отрезвляют домашних тиранов и шумных соседей.
Полицейские взяли с мужчины обещание не доставлять беспокойств матери и сказали, что непременно заедут еще раз, чтобы проверить обстановку.
Михаил Токарев
– Нам часто приходится мирить поссорившихся супругов и других членов семей, но если мы видим, что разговорами делу не поможешь, можем забрать хулигана в отдел до выяснения обстоятельств, — поясняет Михаил.
Когда приехала полиция, мужик притворился, что принимает ванну.
Случаются и совсем комичные ситуации: например, однажды полицию вызвали два собутыльника, которые не поделили водку.
- Мужчина пришел в гости к приятелю, соответственно, с бутылкой. Какое-то время они выпивали, потом гость засобирался восвояси, и решил прихватить с собой остатки алкоголя. Но хозяин квартиры остатками делиться не пожелал. А чтобы разрешить спор, мужчины решили… позвонить в полицию! — вспоминает Михаил. — В три часа ночи мы ехали на другой конец района по сообщению о скандале… Вызов оказался ложным, хотя в это время в другом месте кто-то действительно мог ждать нашей помощи! Но такая уж у нас работа, обязаны реагировать на любой звонок.
Наш следующий вызов — тревожное сообщение от неравнодушных жителей: «На обочине дороги на улице Макаренко сидит пьяный мужчина». Настолько пьян, что на ноги не может встать. Еще полметра проползет и окажется на прямо на проезжей части!
На месте оказалось, что местные жители нисколько не преувеличили.
Молодой человек поделился: перебрал, намешал всякого, с кем, мол, не бывает! Рассказал, что живет в соседнем доме. Очень просил не забирать его в отдел. Вид полицейской формы даже несколько отрезвил мужчину, тот даже на ноги смог встать.
В таком случае сотрудники ППС должны вызвать скорую помощь.
Если медики дадут заключение, что здоровью человека ничего не угрожает, его отпустят домой, но составят протокол об административном нарушении.
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Статья 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1500 рублей или административный арест на срок до 15 суток.
ППС чаще, чем сотрудникам других служб приходится иметь дело именно с пьяными. А большинство алкоголиков в районе полиция знает по именам.
Следующего мужчину, который разгуливал пьяным по улице, мы встретили в Мясново. Выпивоха настаивал, что он трезв как стекло, поэтому мы отправились с ним в областной наркологический диспансер.
В служебном УАЗ «Патриот» есть специальный отсек для особо буйных. Правда, если человек выглядит прилично и не сопротивляется, его просто усаживают на заднее сиденье, предварительно осмотрев.
Наш попутчик Константин — давний знакомый патрульных. Не раз попадал. Но на полицию зла не держит, говорит про наш экипаж: «вполне себе адекватные ребята».
По дороге он поделился своими жизненными историями:
- Я парень нормальный, у меня высшее образование есть. Но — иногда выпиваю. При этом могу вернуться в нормальное русло. На восстановление нужно недели две, лекарства и медитации. И все! Я сразу вспоминаю математику, могу решать задачи, нахожу работу...
Врачи подтвердили: мужчина пьян. Полиция составила протокол и отпустила нарушителя домой.
Кстати, каждого нарушителя проверяют по базе: не состоит ли он в розыске, за какие нарушения уже привлекался. Для этого инспектор связывается с отделом полиции.
Когда нет вызовов, сотрудники ППС объезжают район: вдруг кому-то понадобится помощь или патруль заметит нарушение. Поэтому каждый день маршрут разный.
Привокзальный район — один из самый спокойных в Туле. Здесь почти нет увеселительных заведений, клубов и ресторанов, поэтому драки случаются редко.
За время нашего дежурства нечего необычного не случилось. Но в практике ребят из нашего экипажа если немало случаев, которые они запомнят надолго.
– Однажды у нас был вызов на ул. Путейскую. Нам сообщили, что человек в военной форме и с автоматом пытается тормозить машины. Мы аккуратно подъехали на УАЗике, почти крались. А когда увидели автомат, поняли, что он для пейнтбола. Оказалось, молодые люди поиграли, немного выпили, деньги закончились. Вот мужчина и решил доехать домой на попутке, — вспоминает Михаил.
– В нашей работе случается всякое. Наша профессия редко сталкивает нас с приятными людьми и событиями. Но во всех ситуациях важно сохранять спокойствие, иначе никак!