Один день: Как работает патрульно-постовая служба

Фото Алексея Пирязева.

Будни сотрудников патрульно-постовой службы не похожи на приключенческое кино, но именно эти люди следят за порядком и спокойствием на наших улицах.

В каждом районе дежурит минимум один экипаж ППС и несколько пеших патрулей. Журналисты Myslo отправились на дежурство вместе с инспекторами второй роты ОБ ППСП УМВД России по Туле Михаилом Токаревым и Денисом Безюряевым. Под нашим контролем оказался Привокзальный район города.

Журналисты замаскировались под сотрудников полиции, надели форму и выезжали на все вызовы вместе с экипажем ППС. И хотя женщин в патрульно-постовой службе немного, теперь мы точно знаем: с девушками-полицейскими люди охотнее делятся своими историями.

Кровавые разборки и убийства — происшествия, на которые выезжают оперативные сотрудники. Задача же экипажа патрульно-постовой службы — следить за спокойствием на улице и выезжать на сообщения о мелких беспорядках.

Сотрудники заступают на службу на 24 часа. Но самое активное время у дебоширов — поздний вечер и ночь, поэтому в это время работать приходится больше.

Денис Безюряев – У нас день на день не приходится. Бывает, заступаем на дежурство, и минуты нет, чтобы выдохнуть, только и успеваем ездить по вызовам, а иногда в районе спокойно, — делится Денис. — До конца предугадать невозможно, но очевидно, что вечер пятницы и субботы всегда самый «интересный».

Пока мы пытаемся узнать как можно больше о работе полицейских, из дежурной части поступает вызов: в доме на одной из улиц Мясново произошла семейная ссора между матерью и сыном. ППС сразу узнала адрес: здесь полиция была уже несколько раз.

На месте нас ждет участковый. В семейных конфликтах порой одна патрульно-постовая служба разобраться не в силах. Если вызов с адреса поступает несколько раз, за семьей организовывают особый контроль.

В небольшом частном доме нас с порога встречает пожилая женщина. Она не может сдержать эмоций:

- Он напивается и ругается на меня по-всякому. Пришла, а он валялся на полу… Говорит, прибью… Я такие оскорбления выслушиваю! Горе мое, что мой сын стал таким пьяницей. Ни совести, ни жалости к собственной матери!

Когда на месте появились сотрудники полиции, разбушевавшийся мужчина тут же утихомирился. Патрульные говорят, так и бывает в большинстве случаев: люди в погонах часто одним видом отрезвляют домашних тиранов и шумных соседей.

Полицейские взяли с мужчины обещание не доставлять беспокойств матери и сказали, что непременно заедут еще раз, чтобы проверить обстановку.

Михаил Токарев – Нам часто приходится мирить поссорившихся супругов и других членов семей, но если мы видим, что разговорами делу не поможешь, можем забрать хулигана в отдел до выяснения обстоятельств, — поясняет Михаил.

Семейные скандалы, считай, основной фронт работы ППС. Сообщения о них поступают на пульт диспетчера чаще других. Причины конфликтов можно по пальцам пересчитать: пьянство, агрессия в семье. Но есть и выдающиеся случаи. Один из них не так давно облетел соцсети.

В сентябре 2017 года сотрудники ППС задержали абсолютно голого мужчину. Молодой человек перебрал со спиртным, бегал без одежды по улице, подрался со своим соседом. В общем, развлекался как мог.

Когда приехала полиция, мужик притворился, что принимает ванну.

Выходить отказывался наотрез, пришлось выводить силой. Кстати, отсутствие одежды молодого человека ничуть не смутило, в таком виде его и погрузили в служебную машину. Однако соседи происшествие без внимания не оставили и распространили пикантные фото в сообществах соцсетей.