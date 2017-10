Krjuk — диджей и музыкант из Санкт-Петербурга, участник группы 7he Myriads, любитель аналоговых синтезаторов и частотных модуляций. Алексей не стесняется в своих сетах показывать музыкальную палитру жанров и гармоний, стараясь не ограничиваться в стилях.

Диск-жокей и хедлайнер всевозможных вечеринок северной столицы, Алексей также издается на западных и отечественных лейблах, таких как Rawax, The Very Polish Cut Outs, Electronica, PleasureGarden, +7Records, My Favourite Pet и What's In The Box.

Он умеет грамотно подбирать музыкальное наполнение для пространства, в котором он играет — будь это компактный бар «Мишка», просторный «Mosaique» или концептуальный «Симачев». Алексей часто гастролирует и уже успел порадовать уши и души гостей клубов от Москвы и до Владивостока. Выступал на одной сцене с Matthew Herbert, Gus Gus, Cosmo Vitelli, Snuf Crew, Iron Curtis, Wbeeza, Anoraak, President Of Bongo, Tesla Boy, Pompeya, On-The-Go, etc.

Также в вечеринке примут участие Александр Чурсин и Шибанов.

Вход свободный.