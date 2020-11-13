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Выходные в Туле: 13-15 ноября

Выходные в Туле: 13-15 ноября

Возможно, это наш последний обзор в формате офлайн, а возможно и нет, но пока есть возможность, мы приглашаем вас провести эти выходные вместе с нами!

PARTY 90

Когда: 13-14 ноября, пятница-суббота, 18.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: 300 руб.

PARTY 90

13 и 14 ноября в Concert Hall пройдет самая жаркая дискотека 90-х. Гарантировано: нереальная атмосфера ностальгии, конкурсы, призы, хорошее настроение и самая лучшая музыка!

 

Не в свои сани не садись!

Когда: 13 ноября, пятница, 19.00.

Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 800 руб.

Не в свои сани не садись!

13 ноября в Городском концертном зале покажут искрометную комедию по пьесе А. Н. Островского. Неповторимый спектакль яркого режиссера современности Романа Самгина несет настоящее ощущение праздника, в котором нет места отчаянию, а только любви, честности и справедливости.
 
В спектакле много музыки, песен, движения и пластики, позитивного настроения и романтики романсов в исполнении блестящего актерского состава.
 

DARK SECRET LOVE

Когда: 13 ноября, пятница, 19.00.

Где: Backstage club.
Стоимость: 500 руб.

DARK SECRET LOVE

13 ноября в тульском клубе BACKSTAGE состоится концерт московской группы Dark Secret Love
 
Концерты Dark Secret Love – это непередаваемый всплеск эмоций, энергии и юмора, смешанный с мощным потоком рок-н-ролльного драйва, который не оставит равнодушным никого!
 

Элизиум

Когда: 14 ноября, суббота, 20.00.

Где: Backstage club.
Стоимость: от 1100 р.

Элизиум

14 ноября культовая космос-рок-группа «Элизиум» даст в клубе BACKSTAGE большой концерт. Музыканты сыграют свои хиты и известные песни, которые олицетворяют 25-летний творческий путь группы. Стиль группы — космос-рок, который представляет собой гремучую, но при этом гармоничную смесь из панка, ska, металла, рэггей, диско, серфа и многих других стилей.
 

Тульский экзотариум

Когда: 13 и 14 ноября, c 10.00.
Где: Тульский областной экзотариум.
Стоимость: от 100 руб.

Тульский экзотариум

Тульский экзотариум приглашает посетителей. Из городских джунглей вы попадете в настоящие. Порадуйте себя и ребенка!
 

AX...OFF

Когда: 14 ноября, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.
Стоимость: от 550 р.

AX...OFF

14 ноября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «AX...OFF» по пьесе Александра Николаевича Островского «Не все коту масленица». Ахов, купец-миллионщик, хочет жениться на молодой, но бедной девушке Агнии, полагая, что за деньги можно купить всё...
 
Продолжительность: 2 часа 10 минут. Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Приобрести билет можно по ссылке.
 

Lirika

Когда: 14 ноября, суббота, 20.00.

Где: Тульский рок-клуб М2.
Стоимость: от 600 р.

Lirika

14 ноября в тульском рок-клубе М2 выступит московская группа Lirika. Друзья! В этот вечер вас ждёт возвращение во времена, о которых каждый из нас вспоминает с особенным теплом и легкой грустью. Московская группа Lirika исполнит для вас более трех десятков кавер-версий самых узнаваемых хитов русского рока!
 

Вельвет

Когда: 14 ноября, суббота, 20.00.

Где: Harat's Pub.
Стоимость: 1200 р.

14 ноября группа «Вельвет» выступит в Туле на пятилетии вашего любимого Harat's Pub! «Вельвет» — это красивые мелодии, это тексты, наполненные смыслами, это драйвовое гитарное звучание, дополненное нежным, но сильным, иногда пронзительным вокалом.
 

Пиковая дама

Когда: 15 ноября, воскресенье, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.
Стоимость: от 550 р.

Пиковая дама

15 ноября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести А. С. Пушкина.

Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна.
Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал
анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн
кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него
старую графиню и Лизу…
 
Продолжительность: 1 час 40 минут. Спектакль идет без антракта.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Приобрести билет можно по ссылке.
 

Выходные на Куликовом поле

Когда: 14-15 ноября, суббота-воскресенье, с 10.00.

Где: Куликово поле, Епифань.

Выходные на Куликовом поле

Осень сменила буйство красок на бодрящий морозец, но всё еще солнечна и щедра на яркие эмоции. Музеи Куликова поля приглашают гостей понаблюдать за уходящей в зимнюю спячку природой и согреться в уютных и радушных музейных стенах.
 

Психологический клуб: тренинг «Поддержка»

Когда: 15 ноября, воскресенье, 14.00.

Где: КЦ «Типография».

Психологический клуб: тренинг «Поддержка»

15 ноября в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба.
 
Когда потребность не признается и обесценивается, срабатывает «эффект пиявки». Человек несознательно как бы «присасывается» к тому, кто, по его мнению, этими качествами обладает в достаточном количестве: к мужу, другу, родственнику, коллеге. 
 
Всё бы ничего и даже логично – мы друг другу нужны и в поддержке нуждаемся, это нормально. Удовлетворения не происходит, если «человека-поддержку» заведомо не предупредили и он не дал добровольное согласие на поддержку сторонней конструкции.

Такая коммуникация неплохая, так работают защитные механизмы психики. Не надо себя ругать, если что-то похожее вы нашли в себе. Это классная возможность признать в себе важность самостоятельности, чтобы научиться эту поддержку находить внутри. Этим и займемся на встрече Психологического клуба в воскресенье.
 

Экскурсии в Музее роботов и технологий «Сфера будущего»

Когда: 13-15 ноября, пятница-воскресенье, с 12.00 до 20.00.
Где: парк «Патриот Тула».
Стоимость: 300 руб.
 
 
Туляков приглашают на увлекательные экскурсии в Музей роботов и технологий в парке «Патриот Тула».
 
Вас ждут более 30 роботов из России и других стран мира, шоу роботов-танцоров, шоу молний и управление предметами с помощью силы мысли.
Проведите время весело и познавательно!
 
А еще в технопарке работают: мультимедийная экспозиция с интерактивными видеостенами, подвижные симуляторы, планетарий и арена виртуальной реальности. Развлечения найдутся детям и их родителям.
 
а что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Цой

Павел Шелест был правильный мужик. Не любил крутых поворотов. Всегда старался поступать как положено. Но ему не повезло. 15 августа 1990 года на раскаленной трассе Слока – Талси в его автобус врезался «Москвич» Виктора Цоя. Кумир миллионов погиб на месте. Павел ничего не знал о Цое, не слушал его песен. Не знал он и того, что после этого рокового столкновения его жизнь больше никогда не будет прежней.

 

Академия монстров

Школьнику Дэнни живется несладко: он не может подружиться с одноклассниками и не находит общего языка с преподавателями. И всему виной — его гениальность. Но однажды он попадает в школу для одаренных детей, где случайно открывает портал в мир монстров.

 

Хороших выходных, и не забывайте про меры предосторожности!

 

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Автор: Владимир Сундуков
вчера, в 12:07 +1
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