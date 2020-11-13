Выходные в Туле: 13-15 ноября

Возможно, это наш последний обзор в формате офлайн, а возможно и нет, но пока есть возможность, мы приглашаем вас провести эти выходные вместе с нами!

Когда: 13-14 ноября, пятница-суббота, 18.00.

Где: Concert Hall.

Стоимость: 300 руб.

13 и 14 ноября в Concert Hall пройдет самая жаркая дискотека 90-х. Гарантировано: нереальная атмосфера ностальгии, конкурсы, призы, хорошее настроение и самая лучшая музыка!

Когда: 13 ноября, пятница, 19.00.

Где: Городской концертный зал.

Стоимость: от 800 руб.

13 ноября в Городском концертном зале покажут искрометную комедию по пьесе А. Н. Островского. Неповторимый спектакль яркого режиссера современности Романа Самгина несет настоящее ощущение праздника, в котором нет места отчаянию, а только любви, честности и справедливости. В спектакле много музыки, песен, движения и пластики, позитивного настроения и романтики романсов в исполнении блестящего актерского состава.

Когда: 13 ноября, пятница, 19.00.

Где: Backstage club.

Стоимость: 500 руб.

13 ноября в тульском клубе BACKSTAGE состоится концерт московской группы Dark Secret Love. Концерты Dark Secret Love – это непередаваемый всплеск эмоций, энергии и юмора, смешанный с мощным потоком рок-н-ролльного драйва, который не оставит равнодушным никого!

Когда: 14 ноября, суббота, 20.00.

Где: Backstage club.

Стоимость: от 1100 р.

14 ноября культовая космос-рок-группа «Элизиум» даст в клубе BACKSTAGE большой концерт. Музыканты сыграют свои хиты и известные песни, которые олицетворяют 25-летний творческий путь группы. Стиль группы — космос-рок, который представляет собой гремучую, но при этом гармоничную смесь из панка, ska, металла, рэггей, диско, серфа и многих других стилей.

Когда: 13 и 14 ноября, c 10.00.

Где: Тульский областной экзотариум.

Стоимость: от 100 руб.

Тульский экзотариум приглашает посетителей. Из городских джунглей вы попадете в настоящие. Порадуйте себя и ребенка!

Когда: 14 ноября, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Стоимость: от 550 р.

14 ноября в AX...OFF» по пьесе Александра Николаевича Островского «Не все коту масленица». Ахов, купец-миллионщик, хочет жениться на молодой, но бедной девушке Агнии, полагая, что за деньги можно купить всё... Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «» по пьесе Александра Николаевича Островского «Не все коту масленица». Ахов, купец-миллионщик, хочет жениться на молодой, но бедной девушке Агнии, полагая, что за деньги можно купить всё... Продолжительность: 2 часа 10 минут. Спектакль идет с антрактом. Режиссер-постановщик: Алексей Басов. Приобрести билет можно по ссылке.

Когда: 14 ноября, суббота, 20.00.

Где: Тульский рок-клуб М2.

Стоимость: от 600 р.

14 ноября в тульском рок-клубе М2 выступит московская группа Lirika. Друзья! В этот вечер вас ждёт возвращение во времена, о которых каждый из нас вспоминает с особенным теплом и легкой грустью. Московская группа Lirika исполнит для вас более трех десятков кавер-версий самых узнаваемых хитов русского рока!

Когда: 14 ноября, суббота, 20.00.

Где: Harat's Pub.

Стоимость: 1200 р.

14 ноября группа «Вельвет» выступит в Туле на пятилетии вашего любимого Harat's Pub! «Вельвет» — это красивые мелодии, это тексты, наполненные смыслами, это драйвовое гитарное звучание, дополненное нежным, но сильным, иногда пронзительным вокалом.

Когда: 15 ноября, воскресенье, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Стоимость: от 550 р.

15 ноября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести А. С. Пушкина.

Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна.

Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал

анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн

кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него

старую графиню и Лизу…

Продолжительность: 1 час 40 минут. Спектакль идет без антракта. Режиссер-постановщик: Алексей Басов. Приобрести билет можно по ссылке.

Когда: 14-15 ноября, суббота-воскресенье, с 10.00.

Где: Куликово поле, Епифань.

Осень сменила буйство красок на бодрящий морозец, но всё еще солнечна и щедра на яркие эмоции. Музеи Куликова поля приглашают гостей понаблюдать за уходящей в зимнюю спячку природой и согреться в уютных и радушных музейных стенах.

Когда: 15 ноября, воскресенье, 14.00.

Где: КЦ «Типография».

15 ноября в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Когда потребность не признается и обесценивается, срабатывает «эффект пиявки». Человек несознательно как бы «присасывается» к тому, кто, по его мнению, этими качествами обладает в достаточном количестве: к мужу, другу, родственнику, коллеге. Всё бы ничего и даже логично – мы друг другу нужны и в поддержке нуждаемся, это нормально. Удовлетворения не происходит, если «человека-поддержку» заведомо не предупредили и он не дал добровольное согласие на поддержку сторонней конструкции.



Такая коммуникация неплохая, так работают защитные механизмы психики. Не надо себя ругать, если что-то похожее вы нашли в себе. Это классная возможность признать в себе важность самостоятельности, чтобы научиться эту поддержку находить внутри. Этим и займемся на встрече Психологического клуба в воскресенье.