Выходные в Туле: 13-15 ноября

Где: Городской концертный зал. Стоимость: от 800 руб.
13 ноября в Городском концертном зале покажут искрометную комедию по пьесе А. Н. Островского. Неповторимый спектакль яркого режиссера современности Романа Самгина несет настоящее ощущение праздника, в котором нет места отчаянию, а только любви, честности и справедливости.
В спектакле много музыки, песен, движения и пластики, позитивного настроения и романтики романсов в исполнении блестящего актерского состава.
14 ноября культовая космос-рок-группа «Элизиум» даст в клубе BACKSTAGE большой концерт. Музыканты сыграют свои хиты и известные песни, которые олицетворяют 25-летний творческий путь группы. Стиль группы — космос-рок, который представляет собой гремучую, но при этом гармоничную смесь из панка, ska, металла, рэггей, диско, серфа и многих других стилей.
Где: Тульский камерный драматический театр. Стоимость: от 550 р.
14 ноября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «AX...OFF» по пьесе Александра Николаевича Островского «Не все коту масленица». Ахов, купец-миллионщик, хочет жениться на молодой, но бедной девушке Агнии, полагая, что за деньги можно купить всё...
Продолжительность: 2 часа 10 минут. Спектакль идет с антрактом.
14 ноября в тульском рок-клубе М2 выступит московская группа Lirika. Друзья! В этот вечер вас ждёт возвращение во времена, о которых каждый из нас вспоминает с особенным теплом и легкой грустью. Московская группа Lirika исполнит для вас более трех десятков кавер-версий самых узнаваемых хитов русского рока!
14 ноября группа «Вельвет» выступит в Туле на пятилетии вашего любимого Harat's Pub! «Вельвет» — это красивые мелодии, это тексты, наполненные смыслами, это драйвовое гитарное звучание, дополненное нежным, но сильным, иногда пронзительным вокалом.
Когда: 14-15 ноября, суббота-воскресенье, с 10.00.
Где: Куликово поле, Епифань.
Осень сменила буйство красок на бодрящий морозец, но всё еще солнечна и щедра на яркие эмоции. Музеи Куликова поля приглашают гостей понаблюдать за уходящей в зимнюю спячку природой и согреться в уютных и радушных музейных стенах.
15 ноября в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба.
Когда потребность не признается и обесценивается, срабатывает «эффект пиявки». Человек несознательно как бы «присасывается» к тому, кто, по его мнению, этими качествами обладает в достаточном количестве: к мужу, другу, родственнику, коллеге.
Всё бы ничего и даже логично – мы друг другу нужны и в поддержке нуждаемся, это нормально. Удовлетворения не происходит, если «человека-поддержку» заведомо не предупредили и он не дал добровольное согласие на поддержку сторонней конструкции.
Такая коммуникация неплохая, так работают защитные механизмы психики. Не надо себя ругать, если что-то похожее вы нашли в себе. Это классная возможность признать в себе важность самостоятельности, чтобы научиться эту поддержку находить внутри. Этим и займемся на встрече Психологического клуба в воскресенье.
Павел Шелест был правильный мужик. Не любил крутых поворотов. Всегда старался поступать как положено. Но ему не повезло. 15 августа 1990 года на раскаленной трассе Слока – Талси в его автобус врезался «Москвич» Виктора Цоя. Кумир миллионов погиб на месте. Павел ничего не знал о Цое, не слушал его песен. Не знал он и того, что после этого рокового столкновения его жизнь больше никогда не будет прежней.
Школьнику Дэнни живется несладко: он не может подружиться с одноклассниками и не находит общего языка с преподавателями. И всему виной — его гениальность. Но однажды он попадает в школу для одаренных детей, где случайно открывает портал в мир монстров.
Хороших выходных, и не забывайте про меры предосторожности!