Пять историй. Семья Юрьевых: «У нас в семье ребенок с аутизмом»

Благотворительный фонд «Не молчи» и интернет-проект «20×20 Тула» продолжают видеопроект «Пять историй».

Представляем вторую историю. Это семья Юрьевых, которые воспитывают ребенка с аутизмом. Мама и папа рассказывают о своей реакции на то, как они узнали об особенностях Ярослава. Как приняли проблему и как ее решают. Как подстраиваются, как живут.

Сюжеты, в которых тульские семьи рассказывают свои истории воспитания особенных детей, создаются в рамках нового социального видеопроекта. Его автор — руководитель благотворительного фонда «Не молчи» Евгений Макалов и команда его интернет-проекта «20×20 Тула».

Первую историю можно посмотреть здесь.