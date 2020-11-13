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Пять историй. Семья Юрьевых: «У нас в семье ребенок с аутизмом»

Пять историй. Семья Юрьевых: «У нас в семье ребенок с аутизмом»

Вторая история социального видеопроекта о семьях с особенными детьми.

Благотворительный фонд «Не молчи» и интернет-проект «20×20 Тула» продолжают видеопроект «Пять историй».

Представляем вторую историю. Это семья Юрьевых, которые воспитывают ребенка с аутизмом. Мама и папа рассказывают о своей реакции на то, как они узнали об особенностях Ярослава. Как приняли проблему и как ее решают. Как подстраиваются, как живут.

Сюжеты, в которых тульские семьи рассказывают свои истории воспитания особенных детей, создаются в рамках нового социального видеопроекта. Его автор — руководитель благотворительного фонда «Не молчи» Евгений Макалов и команда его интернет-проекта «20×20 Тула».

Первую историю можно посмотреть здесь.

 
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Автор: Юлия Королева
вчера, в 18:00 +6
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