Экскурсии в музее роботов и технологий «Сфера будущего»
Туляков приглашают на увлекательные экскурсии в музей роботов и технологий в парке «Патриот Тула».
Вас ждут более 30 роботов из России и других стран мира, шоу роботов танцоров, шоу молний и управление предметами с помощью силы мысли!
Проводите время весело и познавательно!
А еще в технопарке работает мультимедийная экспозиция с интерактивными видеостенами, подвижные симуляторы, планетарий и арена виртуальной реальности! Развлечения найдутся детям и родителям.
Режим работы: среда-воскресенье с 11.00 до 20.00.
Подробнее на сайте или по телефону +7 (902) 695-55-20.
Где и когда?
Тула, Восточный обвод (напротив Суворовского училища)
30 октября 2020, пятница
12:00
30 октября 2020, пятница
14:00
30 октября 2020, пятница
16:00
30 октября 2020, пятница
18:00
31 октября 2020, суббота
12:00
31 октября 2020, суббота
14:00
31 октября 2020, суббота
16:00
31 октября 2020, суббота
18:00
1 ноября 2020, воскресенье
12:00
1 ноября 2020, воскресенье
14:00
1 ноября 2020, воскресенье
16:00
1 ноября 2020, воскресенье
18:00
10 марта, среда 19:00
₽ Билеты: 800-1700 ₽
19 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1500 ₽
22 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 900 ₽
7 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 700 ₽
19 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽
12 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽